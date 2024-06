Trinitapoli: divieto di transito per velocipedi e monopattini elettrici durante l'estate

Il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, ha firmato l'ordinanza n. 1 del 21 giugno 2024, settore Polizia Municipale, che impone il divieto di transito per tutti i velocipedi e monopattini con propulsione elettrica, nonché per ogni altra tipologia di veicolo per la mobilità sostenibile, in diverse aree della città per tutta la stagione estiva.Le aree interessate dal divieto includono Viale Vittorio Veneto, Villa Papa Giovanni XXIII, Villa Marconi e Villa Europa. L'ordinanza è in vigore dalla data di pubblicazione fino al 30 settembre 2024.La decisione di adottare questa misura è stata presa per garantire la sicurezza dei pedoni durante l'estate, periodo in cui le aree menzionate vedono un afflusso significativo di cittadini, in particolare anziani e bambini. L'ordinanza sottolinea che la presenza di velocipedi e monopattini elettrici in queste zone rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza pedonale a causa della velocità e del comportamento imprudente di alcuni conducenti.Nel documento si legge: "Si rilevano ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale, soprattutto per gli utenti deboli della strada quali anziani e minori, a motivo del comportamento imprudente di alcuni conducenti di velocipedi e di monopattini con propulsione elettrica, i quali transitano lungo le aree maggiormente interessate dall’afflusso di pedoni ad andatura elevata; rilevato quindi che la circolazione dei suddetti mezzi di trasporto costituisce un concreto pericolo per la sicurezza dei pedoni."L'amministrazione comunale di Trinitapoli invita tutti i cittadini a rispettare l'ordinanza per garantire una stagione estiva sicura e piacevole per tutti.