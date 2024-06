Radio Norba Cornetto Battiti Live: domani l'ultima grande serata a Molfetta

MOLFETTA - C’è un’ultima grande serata di musica e spettacolo da vivere a Molfetta, con il Radio Norba Cornetto Battiti Live. Domani, domenica 23 giugno, infatti, sempre su Banchina Seminario, dalle 21, in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv, si terrà il terzo appuntamento dello show della radio del sud, condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli.Grandi nomi nelle tre serate di Molfetta: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, Boomdabash, Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr.Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors, Tony Effe. On the Road, tra gli altri, Angelina Mango e Geolier.Anticipazioni della terza serata: ci saranno Renga e Nek, che continuano la loro proficua collaborazione, quest’estate con il singolo “Dolcevita”, che segue il brano portato a Sanremo 2024 “Pazzo di Te”, due grandissimi artisti, con grandi carriere alle spalle; ci sarà Mida, uno dei grandi protagonisti di Amici 23, talento purissimo, di origini venezuelane, che ha ottenuto un grande successo con il suo primo singolo, “Rossofuoco”; sul main stage, nella terza serata molfettese, anche Benjamin Ingrosso, dj svedese di origini tarantine (è il cugino di Diodato), ospite internazionale all’ultime Eurovision Song Contest, ma soprattutto autore di Kyte, che quest’anno ha ottenuto che un successo internazionale; ci sarà anche Emma, che con la sua Femme Fatale, canzone irresistibile che sta facendo ballare tutta Italia, ennesimo successo di un’artista sulla cresta dell’onda sin dal debutto, tra le regine della musica italiana. E poi naturalmente tutto lo straordinario cast artistico di questa tre giorni molfettese e degli stage on the road , all’insegna del #WeAreInPuglia, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione.Per tutti quelli che saranno a Molfetta ci sarà la possibilità di portare a casa dei bellissimi gadget offerti dai partner di questa 22esima edizione. Per il quarto anno consecutivo Battiti Title Sponsor è il brand iconico dell’estate italiana, il Cornetto Algida. Main sponsor sono BMW, Fonzies, Givova. Beauty partner ufficiale Virgo. Gold sponsor Chupa Chups, Borghetti, Prime Video, Yoga.Rinnovata, inoltre, la partnership con Tv Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo accompagnerà tutta la kermesse con contenuti esclusivi.Non mancherà inoltre un’area villaggio dedicata all’engagement curata dai grandi partner commerciali di questa edizione, con tanti gadget a disposizione e ulteriori attività. Partner del Radio Norba Cornetto Battiti Live anche grandi brand del territorio, quali i main sponsor Deliziosa e Supermercati Rossotono e il gold sponsor GOUP. Hair stilyst ufficiale Salvo Binetti.Come sempre da 22 anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito, fino al raggiungimento delle capienze consentite. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it