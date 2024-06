Trinitapoli: proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale

Dichiarazioni del Neo Sindaco



"Ringrazio la città che ancora una volta ha creduto in me. Questa volta era la più difficile, dovevo andare contro tutto e tutti," ha commentato Francesco Di Feo. "Sarò sempre grato a questa città e cercherò di ripagarla per quello che si merita. La verità sta trionfando, è stata una campagna elettorale con situazioni difficili, bisognava convincere la città che ci sono persone per bene a lavoro per questa città."



Di Feo ha annunciato che rinuncerà alla carica di consigliere regionale, cedendo il posto a Francesco Ventola (FdI), eletto al Parlamento europeo. Ha concluso dichiarando che prenderà immediatamente contatti con tutti i funzionari e i dipendenti dell'ente per comprendere la situazione all'interno del comune.



Composizione del Nuovo Consiglio Comunale



Il sindaco Francesco Di Feo sarà sostenuto da una maggioranza di undici consiglieri:





Cosimo Damiano Muoio

Maria Grazia Iannella

Antonia Iodice

Maria Rosaria Capodivento

Giovanni Landriscina

Loredana Lionetti

Pietro De Angelis

Carmen Clemente

Michele Ingianni

Beppe Calò

Annamaria Colia

Le opposizioni saranno rappresentate da cinque consiglieri, tre della lista “Trinitapoli Buona Politica” (Anna Maria Tarantino, Tiziana Raffaella De Pasquale) e altri due consiglieri.



Questa composizione segna l'inizio di un nuovo mandato amministrativo per la città di Trinitapoli, con l'obiettivo di affrontare le sfide future con impegno e dedizione.

Nel pomeriggio di martedì 11 giugno, si è tenuta la proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Trinitapoli. L'evento ha visto la nomina di sedici consiglieri comunali e del nuovo sindaco, Francesco Di Feo. La cerimonia è stata presieduta dalla presidente della sezione uno, accompagnata da altri colleghi presidenti di seggio. Il verbale delle operazioni di verifica è stato redatto in due copie, una delle quali è stata inviata al sindaco e l'altra al prefetto della BAT.Francesco Di Feo, capolista di “Resilienza Trinitapolese”, ha ottenuto 2920 voti, pari al 35,99%, superando la lista “Trinitapoli Buona Politica” di Anna Maria Tarantino, che ha ricevuto 2773 voti (34,18%). Al terzo posto si è classificato l'ex sindaco Emanuele Losapio, capolista di “SìAmo Trinitapoli”, con 2419 voti (29,82%). Questa elezione segna la terza volta che Di Feo viene eletto sindaco, avendo già ricoperto la carica nel 2011 e nel 2016.