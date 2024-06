Trinitapoli: successo del concerto di fine anno dell'orchestra del Comprensivo Garibaldi-Leone

Il Team Dietro il Successo



Il successo dell'orchestra e del coro è il risultato di un lavoro di squadra straordinario. Sotto la guida della dirigente scolastica, la dottoressa Roberta Lionetti, i docenti del corso musicale hanno lavorato con dedizione e passione. Il professor Emanuele Petruzzella, la professoressa Sara Tomaiuolo, la professoressa Maria Giuseppina Vitobello e la professoressa Nicoletta Uva hanno guidato gli studenti nell'orchestra, mentre il coro di voci bianche è stato magistralmente preparato dall'insegnante Fabiola Modugno e dalla professoressa Anna Leone.





Un Finale di Anno Trionfale



Il concerto di fine anno ha rappresentato il culmine di un anno scolastico ricco di attività e impegni musicali. Gli studenti del corso musicale hanno dimostrato il loro talento e la loro dedizione attraverso esecuzioni impeccabili, che hanno emozionato il pubblico presente.



Un Momento di Comunità



L'evento ha visto anche la partecipazione del parroco della Parrocchia Immacolata, Padre Francesco, che ha accolto tutti i presenti con calore. La serata ha dimostrato come la musica possa fungere da collante per la comunità, unendo persone di diverse età e background in un'esperienza condivisa di bellezza e armonia.



Conclusione



Il concerto di fine anno dell'orchestra e del coro dell'I.C. Garibaldi-Leone è stato un successo strepitoso, dimostrando il potere della musica di unire e ispirare. Grazie all'impegno degli insegnanti e alla passione degli studenti, l'evento ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti i presenti, promettendo un futuro brillante per questi giovani talenti.

