Le Deva tornano con 'Amore Stop', un brano carico di ribellione

(Ph Alek Pierre)

Dopo aver vinto la 23esima edizione del festival internazionale "Kenga Magjike" nella categoria Big International Artist con “GiuraGiuda” e dopo aver sfiorato la partecipazione all’Eurovision 2023 con il secondo posto ottenuto ad “Una Voce per San Marino” con “Fiori su Marte” vincendo comunque il premio “Ogae Italy” per il brano più eurovisivo, Le Deva, l’unico trio pop femminile italiano formato da Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro, tornano con “Amore Stop” disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 7 giugno e in radio da venerdì 14 giugno.

“Amore Stop” (Dischi Dei Sognatori/ Ada Music Italy) è un brano up tempo, energico, carico di ribellione, un’esplosione di energia femminile che rifiuta di essere oppressa. Accenti di malizia si mescolano alla sete di libertà, esaltando il desiderio di conquistare più spazio nella propria vita che diventa un grido di battaglia. Con “AMORE STOP” LE DEVA inviano a dire di “NO” quando serve e a non rinviare l’appuntamento con la felicità.

Il brano, prodotto da DANGELO, scritto da Valerio Polverino, Luca D’angelo e Marco Rettani sintetizza pienamente il pensiero delle tre artiste che all’unisono hanno colto l’essenza e la determinazione del messaggio.