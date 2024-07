A Bisceglie arriva Andrea Sannino con il Rush Summer Fest

BISCEGLIE - Lunedì 15 luglio, alle 21, nell’anfiteatro Mediterraneo di Bisceglie (Bt), nell’ambito del cartellone di eventi del Rush Summer Fest organizzato da Gs23Eventi e Rush Eventi, ci sarà l’esibizione di Andrea Sannino, il cantante di “Abbracciame”, brano che conta oltre 12 milioni di ascolti su Spotify e 55 milioni di visualizzazioni su YouTube.Nato a Napoli e cresciuto ad Ercolano, a soli 15 anni Sannino è entrato a far parte di Mareluna, una compagnia teatrale locale. Nel 2006 la sua prima partecipazione in tv a “Il treno dei desideri”, durante la quale ebbe l’occasione di duettare con Lucio Dalla. In quel periodo è uscito sulle piattaforme digitali “Abbracciame”, che sin da subito ha riscontrato un grande successo, soprattutto in terra patria, sino al 2015 quando è stato inserito nell’album “Uànema”. Ad aprile di quest’anno, dopo l’Oro del 2020, il celebre brano ha ottenuto il disco di Platino. Diverse sono state le sue canzoni al cinema come ad esempio nei film “Chi ha incastrato Babbo Natale?” di Siani e “Ciao Belli” di Pio e Amedeo. Ma Andrea Sannino, oltre ad essere un cantante, è stato anche volto e voce del primo musical scritto e diretto da Alessandro Siani, “Stelle a metà”, e dello spettacolo musicale “C’era una volta…Scugnizzi” di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. A dicembre dello scorso anno ha interpretato “Beppe”, il protagonista del musical “Mare fuori”, ispirato alla famosissima serie tv.Il cantante 39enne porterà in Puglia il suo live tour “Mosaico”, durante il quale canterà i suoi brani più celebri, da “Na vita sana” scritto da Gigi d’Alessio a “Voglia”, da “È Gioia” a “Ossaje te voglio bene”, senza dimenticare “Ammore”, “Ciento rose” e, ovviamente, la stessa “Abbracciame”, oltre al nuovo singolo “Muri pe’ tte”, Per l’occasione, vista la richiesta del pubblico, sono stati aperti due nuovi settori laterali superiori. I biglietti del concerto saranno acquistabili su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito Ticket One.Rush Summer Fest – Anfiteatro Mediterraneo (Panoramica Umberto Paternostro) – Bisceglie (Bt): 3397370398: 21.00