Bari, supplenze temporanee nelle scuole d’infanzia comunali: pubblicate le graduatorie provvisorie

BARI - La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che sono in pubblicazione nella sezione altri avvisi, a questo link , le graduatorie provvisorie per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024/25.Si precisa che le graduatorie risultano elaborate provvisoriamente in virtù dei criteri della vigente tabella di valutazione dei titoli e sulla base dei requisiti e dei titoli autodichiarati esclusivamente dai candidati che hanno presentato istanza di aggiornamento.Non concorrono alla formulazione delle suddette graduatorie provvisorie le domande di nuova inclusione in quanto non ammissibili ai fini della procedura disciplinata dall’avviso pubblico. Ai sensi dell’art. 2 comma 8 dell’avviso pubblico ogni eventuale nuova domanda di inclusione è stata dichiarata non ammissibile.L’elenco dei candidati non ammessi alla procedura di aggiornamento è consultabile presso la sede della ripartizione Politiche Educative e Giovanili in via Venezia, 41.Si ricorda che i candidati che hanno richiesto, per l’anno scolastico 2024/25, l’aggiornamento della propria posizione in graduatoria e che risultano collocati tra i primi cento posti delle graduatorie provvisorie, oppure ex aequo al centesimo posto oppure all’ultimo posto, qualora le stesse siano costituite da un numero di candidati inferiore a cento, sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 15 luglio 2024 e a pena di esclusione, la versione cartacea dell’istanza di aggiornamento già compilata online ai fini della successiva verifica del possesso dei requisiti e dei titoli autodichiarati.La versione cartacea dell’istanza di aggiornamento debitamente sottoscritta, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. indirizzata al Comune di Bari - ripartizione Politiche Educative e Giovanili - via Venezia, 41 oppure direttamente a mano alla ripartizione Politiche Educative e Giovanili o presso l’URP - via Venezia, 41 (nell’orario di ufficio normalmente osservato) oppure mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) personale alla P.E.C. della ripartizione Politiche Educative e Giovanili peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro il 15 luglio 2024.