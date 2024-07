A Statte l’autismo in pizzeria con 'Siamo Solo Noi... ma Anche No!'

TARANTO - L'associazione AutisticaMente in collaborazione con la Cooperativa Logos, organizza l'evento "Siamo Solo Noi... ma Anche No!" che si terrà, a partire dalle ore 21.00, mercoledì 17 luglio presso la Pizzeria Black & White, in via Pergolesi n.56, a Statte (per info e prenotazioni Francesco 0994745080).Protagonisti di questa serata saranno i ragazzi con autismo che mostreranno i loro meravigliosi talenti: i Blue Peppers cureranno il servizio con gentilezza e professionalità, mentre il duo musicale SbandAut, Alessandro e Antonio, due ragazzi straordinari uniti dalla passione per la musica, proporrà popolarissime canzoni.Non mancheranno le performance di artisti eccezionali quali Angelo Fischetti alla chitarra, Jacopo Miccoli alla batteria e Trisante alla voce; il service audio sarà gestito da Marcello Caricasole.Il menù della serata, il ticket costa € 13,00, include patatine, crocchette, panzerottini, pizza a scelta e bibita; parte del ricavato sarà devoluto a favore di progetti a sostegno delle famiglie con figli autistici.