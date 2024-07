Addio a Shannen Doherty: l'iconica attrice di 'Beverly Hills 90210' si spegne a 53 anni

Shannen Doherty, conosciuta in tutto il mondo per il suo ruolo di Brenda Walsh nella celebre serie TV "Beverly Hills 90210", è morta all'età di 53 anni. L'attrice si è spenta ieri, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al seno. La notizia del decesso è stata confermata dal suo agente, Leslie Sloane, che ha dichiarato: "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty".Sloane ha aggiunto che Doherty è morta sabato 13 luglio, circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. Ha inoltre richiesto riservatezza per la famiglia in questo momento di lutto: "La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace".Shannen Doherty aveva iniziato la sua battaglia contro il tumore al seno nel 2015, sottoponendosi a una mastectomia, chemioterapia e radioterapia. In diverse occasioni, ha condiviso la sua esperienza per essere un esempio di forza e resilienza per tutti i malati oncologici. "Quando sono scesa a 92 libbre a causa della chemioterapia ed ero incredibilmente disidratata, ho dovuto comunque alzarmi dal letto", aveva raccontato. "Mio marito all’epoca [Kurt Iswarienko] mi supplicava di continuare, e mia madre stava letteralmente cercando di sollevarmi dal letto e portarmi dal dottore. A quel punto, ho pensato che non sarei sopravvissuta".Nonostante sembrasse essere sulla via della guarigione nel 2017, il cancro è tornato, e nel febbraio 2020 Shannen ha rivelato di stare lottando contro un tumore al quarto stadio. Nel giugno 2023, ha condiviso un video del trattamento di radioterapia cerebrale, annunciando che il cancro si era diffuso al cervello. Cinque mesi più tardi, ha rivelato che la malattia si era estesa alle ossa, ma ha continuato a lottare con determinazione.Nata a Memphis nel 1971, Shannen Doherty ha iniziato la sua carriera di attrice all'età di 11 anni con il ruolo di Jenny Wilder nella serie TV "La casa nella prateria". Negli anni '80, ha recitato al fianco di Helen Hunt e Sarah Jessica Parker in "Girls Just Want to Have Fun" e di Reese Witherspoon nella serie drammatica "Our House". Il vero successo è arrivato nel 1990 con il ruolo di Brenda Walsh in "Beverly Hills 90210", che l'ha resa un'icona per diverse generazioni di teenager. Doherty ha fatto parte del cast per quattro stagioni e ha partecipato al reboot della serie nel 2008. Ha inoltre interpretato il ruolo di Prue Halliwell in "Charmed" (Streghe), un'altra serie di grande successo.La vita sentimentale di Shannen Doherty è stata abbastanza travagliata, con tre matrimoni alle spalle. Nel 1993 ha sposato Ashley Hamilton, ma il matrimonio è durato solo sei mesi. Nel 2002, ha detto 'sì' a Rick Salomon, da cui si è separata dopo un anno. Il suo terzo matrimonio, con il fotografo Kurt Iswarienko, è durato dal 2011 al 2023. Shannen Doherty non ha avuto figli, ma è stata la madrina di Cooper Smith London, la figlia degli attori Jason London e Charlie Spradling.Shannen Doherty lascia un'eredità indelebile nel mondo della televisione e del cinema, e il suo coraggio nella battaglia contro il cancro resterà un esempio di forza per molti.