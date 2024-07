Adisu: approvato nuovo bando di concorso per le borse di studio 2024/2025

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Puglia, n. 975 dell’8 luglio 2024:

- l’I.S.E.E. per prestazioni universitarie non potrà superare il limite massimo di € 25.000,00;- l’I.S.P.E. non potrà superare il limite massimo di € 55.000,00.In particolare, si conferma l’aumento degli importi totali delle borse del 15% per gli studenti con situazione economica più bassa, del 20% per le studentesse che frequentano corsi di laurea S.T.E.M. (scientifici, tecnologici, Ingegneria e matematica) e del 25% per gli studenti diversamente abili.Inoltre, si conferma l’incremento del 20% per gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di laurea che conseguono i requisiti di merito previsti dal bando.Anche per l’anno accademico 2024/2025 si conferma per tutti gli studenti, idonei e vincitori, in sede, pendolari e fuori sede, il diritto di un pasto giornaliero su base annua, consentendo l’eventuale fruizione di due pasti al giorno.Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 27 agosto 2024; il portale studenti è già attivo al seguente link A.Di.S.U. Puglia - Portale studenti (adisupuglia.it)