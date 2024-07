Bari, tensione all'alba in Via Pesce: coppia di turisti ubriachi distrugge un B&B e si sicchia in strada

BARI - Mattinata di tensione quella di oggi in via Delfino Pesce, nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro, dove una lite furibonda tra una coppia di turisti ubriachi ha scatenato il caos.

Distruzione nel B&B

La coppia alloggiava in un bed and breakfast nel quartiere Madonnella. Secondo le prime ricostruzioni, i due, in preda ai fumi dell'alcol, hanno iniziato a litigare all'interno della struttura, causando seri danni alla proprietà. Il titolare del B&B ha trovato diverse parti dell’alloggio distrutte, incluso il letto.

Lite degenera in strada

Non contenti dei danni arrecati all'interno, i due turisti hanno continuato la loro lite per strada. La situazione è presto degenerata, trasformandosi in una rissa sotto gli occhi attoniti dei passanti.

Intervento di 118 e Polizia

A seguito della segnalazione, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La donna, ferita durante la colluttazione, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La Polizia, invece, ha preso in carico la situazione, cercando di riportare l’ordine e avviare le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.