Annalisa e Tananai, 'Storie Brevi' è Disco D'oro

MILANO - Continua il successo di “Storie Brevi”, la prima collaborazione di Tananai e Annalisa, oggi certificata disco d’oro e stabile nelle prime posizioni delle classifiche Fimi/Gfk dei singoli più venduti (5° posto) e radiofoniche (2° posto), che si sta rivelando una delle canzoni della stagione estiva più apprezzate da pubblico e critica.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Eclectic Records in licenza Capitol Records (Universal Music)/Warner Music, scritta da Tananai e Annalisa, insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione insieme allo stesso Tananai, “Storie Brevi” racchiude alla perfezione l’anima pop e cantautorale di entrambi gli artisti, le cui voci si mescolano e si intrecciano senza fatica. Il beat che fin dalla prima nota è protagonista della melodia immerge l’ascoltatore in un’atmosfera quasi sognante, con i protagonisti distesi su un prato di campagna in una calda giornata estiva.

Il videoclip di “STORIE BREVI”, diretto da Bendo per Borotalco.tv, è il racconto dei due protagonisti che, uniti in un gioco vizioso ma al tempo stesso romantico, sono in grado di creare una dimensione interamente loro. Tananai e Annalisa si immergono nel mondo delle coppie-criminali più famose del cinema, rivestendo a proprio modo i panni di moderni Bonnie e Clyde o Mr. & Mrs. Smith.

Con l’ultimo singolo “Veleno”, certificato disco d’oro e per settimane ai primi posti della classifica radiofonica, Tananai si conferma uno dei cantautori più amati degli ultimi anni, con 26 dischi di platino e 5 dischi d’oro, in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023 con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e #5 nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quintuplo disco di platino). Il 2024 del cantautore sarà un anno ricco di musica e anche di concerti live, grazie al nuovo tour “Tananai Live 2024” nei palasport italiani. Tananai tornerà infatti a esibirsi sui palchi delle principali città italiane per tutto il mese di novembre con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) sabato 2 e proseguendo poi per un doppio appuntamento all’Unipol Forum di Milano lunedì 4 e martedì 5, al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, al Kioene Arena di Padova sabato 9 e al Palaflorio di Bari martedì 12. La nuova tournée del cantautore continuerà poi venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all’Unipol Arena di Bologna mercoledì 27, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29, concludendosi a Torino, martedì 3 dicembre presso l’Inalpi Arena. Per maggiori informazioni e biglietti: https://www.magellanoconcerti.it