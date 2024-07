Il brand Honda e la Puglia insieme per un nuovo road show

LECCE - Buona la prima, ma la seconda vuol essere anche meglio. Tutto pronto per la nuova tranche del road show pugliese targato Honda, in programma dal 9 al 15 luglio nel sud della regione. Un percorso, chiamato non a caso #PugliaInHonda, che dopo aver fatto tappa nella Terra di Bari, in Valle d’Itria, tra le Murge e nel cuore del Tavoliere, si appresta ad abbracciare il Salento. Tra terra e mare, in profondità tra le pieghe di una Puglia tutta da visitare. Tutta da guidare.Organizzato da Autotrend, Honda Auto Italia ltd e Studio360, in collaborazione con il celebre brand Martinucci, il roadshow punta a far conoscere il brand Honda in una delle mete più ambite dai turisti e amata universalmente, con l’obiettivo ulteriore di rafforzare l’identificazione tra Honda e la Puglia. Tutto questo, all’insegna di un mercato di enormi potenzialità e di una bellezza condivisa: meraviglie del territorio e stupore di un’esperienza di guida. Cinque saranno le auto marchiate Honda (Honda ZR-V, Honda HR-V, Honda CR-V, Honda Civic e Honda Jazz) che sarà possibile testare grazie alla consulenza degli esperti di Autotrend, concessionaria d’auto che in tutta la Puglia rappresenta ormai una certezza per ogni cliente.Fondata nel 1996 da Sergio Spaccavento, Autotrend fa del valore del territorio uno dei suoi punti di forza, proprio come Honda, che attraverso il gruppo Autotrend vuol far conoscere ogni dettaglio della sua offerta, ma soprattutto del suo fascino. Un fascino che ha già conquistato molti pugliesi e che molti di più ne vuole ancora conquistare, sulla scorta di un concetto: Quando collaboriamo e agiamo in sintonia con gli altri, i risultati sono sempre migliori.Dal 2022 il gruppo Autotrend è presente nel Salento con Autotrend Mobility Lecce, con una struttura interamente dedicata al marchio Honda, guidata da Germano Massaro ed il suo staff, per garantire all’intero salentino una presenza altamente qualificata per la vendita e l’assistenza del brand Honda.