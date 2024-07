Antonio Decaro conclude la sua esperienza alla Presidenza dell'ANCI: 'Impegno mai visto prima'

ROMA - Antonio Decaro, recentemente eletto al Parlamento Europeo, ha concluso la sua esperienza alla presidenza dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) durante la due giorni di "Missione Italia". In questa occasione, Decaro ha voluto condividere le sue riflessioni sul lavoro svolto e sulle sfide affrontate insieme alla famiglia dei sindaci italiani."Con la due giorni di Missione Italia si è conclusa la mia esperienza da presidente di Anci," ha dichiarato Decaro. "Qui abbiamo mostrato lo straordinario lavoro fatto dai Comuni sul PNRR, fondi assegnati, cantieri aperti, opere terminate. Un impegno mai visto prima, un passaggio fondamentale nella storia del nostro Paese di cui sono orgoglioso di aver fatto parte."Decaro ha espresso profonda gratitudine per gli otto anni trascorsi alla guida dell'associazione, durante i quali ha imparato molto e ha rafforzato il suo amore per l'Italia. "Insieme alla grande famiglia dei sindaci ho trascorso 8 anni meravigliosi. Mi hanno insegnato tanto e mi hanno portato ad amare ancora di più il nostro Paese," ha detto.Il presidente uscente ha sottolineato come l'ANCI abbia affrontato e superato momenti difficili e drammatici della storia d'Italia, dimostrando sempre di essere un gruppo unito e appassionato. "In questi anni abbiamo affrontato e superato momenti difficili e perfino drammatici della storia d’Italia, ma davanti a ogni sfida l’Anci ha dimostrato di essere un gruppo di donne e di uomini uniti dalla passione per il proprio lavoro, dalla condivisione concreta dei problemi, dall’interesse a trovare le soluzioni migliori per il Paese."Decaro ha lodato la forza dell'unità dell'ANCI, al di là delle provenienze territoriali e delle appartenenze politiche, sottolineando come questa unità continuerà a caratterizzare l'associazione. "La grande forza dell’Anci è sempre stata la sua unità, al di là delle provenienze territoriali e delle appartenenze politiche, e così continuerà a essere. I sindaci sanno di poter contare su una struttura di grande qualità e di alta professionalità che è fra le migliori sulle quali l’Italia possa contare."Infine, Decaro ha salutato con un caloroso "Arrivederci!", chiudendo un capitolo significativo della sua carriera e aprendo nuove prospettive con il suo incarico al Parlamento Europeo.