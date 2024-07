Wimbledon: Jasmine Paolini raggiunge le semifinali

jasmine_paolini Ig

Nella cornice prestigiosa del torneo sull’erba di Wimbledon, Jasmine Paolini ha disputato un'ottima partita nei quarti di finale, vincendo nettamente in due set (6-2, 6-1) contro l’americana Emma Navarro. Per la prima volta nella sua carriera, la tennista toscana si è qualificata per la semifinale, raggiungendo la posizione numero 5 nella Classifica WTA. Paolini è diventata la prima italiana nella storia del tennis ad accedere alla semifinale di questo rinomato torneo.Nel primo set, Jasmine Paolini ha imposto il suo gioco con rapidità e precisione, utilizzando efficacemente i colpi in top spin per mettere in difficoltà la sua avversaria. Il dominio della toscana è stato ancora più evidente nel secondo set, dove ha sfruttato i pallonetti per aggiudicarsi la fase finale della gara e vincere l’intero match.Paolini affronterà domani in semifinale l’australiana Donna Vekic, che ha superato la neozelandese Lulu Sun Radovcic con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-1. Dopo la sua vittoria, Paolini ha dichiarato: “È eccezionale vincere una partita su questo campo. Sono molto contenta. Ho giocato un gran bel match. Sarà dura con la Vekic in semifinale, ma sono convinta di poter continuare a vincere qui a Wimbledon”.Nel torneo maschile, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto in quattro set (5-7, 6-4, 6-2, 6-2) contro l’americano Tommy Paul, qualificandosi per la semifinale. Alcaraz affronterà venerdì 12 luglio il russo Daniil Medvedev in una sfida che promette spettacolo.