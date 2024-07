Aperta ufficialmente la 26ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali 'Valle d’Itria'

CISTERNINO - Con il Prologue di giovedì in onore dei 30 anni dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino e lo spettacolo di ieri sera con la parata e Pizzica che banda, si è ufficialmente aperto il 26º Festival Bande cistranese.Una nuova edizione anche provata dal down Windows, che ha ritardato l’arrivo di alcune bande partecipanti alla parata di apertura. Una serata, quella di venerdì, che comunque è trascorsa nel migliore dei modi. Dapprima con l’esibizione lungo via San Quirico, con partenza dalla fontana di luminarie nella pineta comunale, delle bande e Majorettes internazionali giunte in Valle d’Itria per l’evento.Le splendide coreografie delle majorettes e di bande slovene, rumene, italiane, finlandesi ed olandesi ha avviato un festival a tema “Made in Puglia” che, dopo aver celebrato la propria internazionalità, ha dato spazio alla pugliesità con “Pizzica che Banda”.Anticipati dall’emozionante esecuzione dell’Inno Nazionale Italiano, sul palco sono intervenuti per salutare i presenti il sindaco Lorenzo Perrini, il consigliere regionale Luigi Caroli, l’assessora alla Cultura Annalisa Canzio ed il direttore artistico del Festival M° Donato Semeraro.Grande entusiasmo nel magico scorcio di piazza Garibaldi di Cisternino (BR) anche per l’esibizione della pizzica, tipico ballo pugliese, unita alla musica bandistica, altro caposaldo della cultura regionale. Una fusione fortemente voluta dal Maestro Donato Semeraro, che per il festival ha anche composto la colonna sonora “Apulia” che inneggia proprio a queste due tradizioni.Un vero e proprio spettacolo, sotto la splendida cassa armonica, che ha coinvolto tutti i presenti.La festa a Cisternino è solo iniziata.Questa sera appuntamento con il Concerto di Gala con l’esibizione di tutti gli ospiti nazionali ed internazionali del Festival alle 21. Domani, invece, la Street Parade nel magico centro storico di Cisternino di Majorettes e Bande del Festival con a seguire un altro esperimento targato Associazione Musicale “Città di Cisternino”: la voce di Mario Rosini accompagnata dall’ensemble internazionale del Festival.Un altro momento magico da non perdere, dove tradizione ed innovazione si intrecceranno in perfetta armonia.Bande e Majorettes partecipanti: Jeppo Ungdomsorkester (Finlandia), Street band De Flierefluiters (Olanda), Queens Dancing Majorettes (Romania), Mažoretna in Twirling Skupina (Slovenia), Corpo Bandistico “Glenn Miller” (Bedonia), Corpo Bandistico Sociale di Vobarno, Junior Band AMC ed Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino.