AppORTO COLLETTIVO a Cisternino: tra storia, luoghi e cucina dal vivo

CISTERNINO - Martedì 16 luglio 2024 alle ore 19:00 a Cisternino (BR), nel verdeggiante parcheggio “Valle d’Itria” con vista panoramica sulla valle, si svolgerà l’evento “Tra storia, luoghi e cucina dal vivo” legato al progetto “AppORTO COLLETTIVO”, selezionato dalla Regione Puglia con il bando ‘Puglia Capitale Sociale 3.0’.Il Progetto è gestito dagli ETS Meteo Valle d’Itria - OdV (soggetto capofila) e Gruppo Archeologico Valle d’Itria – APS. Vede, inoltre, la collaborazione del Comune di Cisternino e la partecipazione delle Associazioni Luzzart APS, Briciole APS, R.A.N. (Rete per l’Agricoltura Naturale), Ideando APS con il Market Solidale, Equo e Non Solo, I Giardini di Pomona, UrbieTerre e il Liceo Polivalente di Cisternino.L’obiettivo strategico del progetto è quello di valorizzare la cittadinanza attiva mediante attività culturali mirate alla riduzione e alla mitigazione di rischi connessi al cambiamento climatico e alle buone pratiche di gestione di orti collettivi, piccoli appezzamenti di terreno concessi dall’Amministrazione comunale di Cisternino. Tale obiettivo consentirà anche di contrastare sia il disagio economico e sociale che interessa parte della comunità locale, sia di salvaguardare e arricchire alcune aree ambientali comunali in favore di una migliore gestione delle risorse naturali.Tra storia, luoghi e cucina dal vivo un nuovo appuntamento di AppORTO COLLETTIVO di #pugliacapitalesociale3 per comprendere come in cucina si possa ridurre lo spreco e si possano usare prodotti a Km0.Lo faremo attraverso la storia dei luoghi con l'archeologo Mimmo Tamborrino e le parole narrate da Renza De Cesare. Giuseppe Bari, Antonio Perrini e Luca Palazzo ci racconteranno la sinergia tra le varie associazioni e organizzazioni che hanno dato vita al progetto; Milena D'Amico ci introdurrà ad un modo di vivere e consumare più etico e sostenibile.Cucinerà per noi i prodotti dell'orto la chef Madia Galiano del ristorante Raparossa Cucina naturale di Pezze di Greco che intreccerà sapientemente sapori, profumi, tradizione ed etica, in un dialogo vivace con l'Antigastronomo Beppe Lo Russo.Vi aspettiamo, quindi, martedì 16 luglio alle ore 19:00, per vivere insieme questa nuova esperienza, ricordandovi che la partecipazione all'evento è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3346711698.La cura, l’attesa e il rispetto sono solo alcuni degli elementi essenziali per convivere in piena sinergia con il paesaggio e l’ambiente di cui facciamo parte. Nulla viene tralasciato al caso, ogni gesto è mirato alla tutela del territorio e delle ormai ridotte risorse idriche. Sembrerebbe un sacrificio...in realtà non lo è. È solo Amore, ricambiato con i primi germogli.AppOrta il tuo contributo e sii tu stess* il germoglio del cambiamento che desideri!Per info e prenotazione: 3346711698 || www.meteovalleditria.itIn caso di maltempo e previa comunicazione, l’evento si svolgerà presso la sede della Pro Loco Cisternino in Valle d’Itria APS (Via Castello, 22).