Taranto, buona la prima al 'Mon Rêve Summer Festival'

TARANTO - Cosa hanno in comune Mozart e Lucio Battisti? Musicalmente poco forse, ma sicuramente sono stati due musicisti che, in modo diverso, hanno segnato un’epoca cambiando il modo di fare musica, due artisti che, attingendo a generi musicali diversi, hanno saputo creare un loro “sound” personalissimo!Un paragone forse troppo ardito, non per le centinaia di persone che hanno affollato la “Music arena” del Mon Rêve Ecogreen Resort per il primo concerto del “Mon Rêve Summer Festival 2024”: “il Canzoniere di Lucio Battisti”.Felice l’intuizione di Mimmo Battista, il direttore artistico della rassegna, che ha portato al Mon Rêve il gruppo “Lato B” con uno special guest: Roberto Angelini, musicista del programma “Propaganda live” di LA7 che suona nella band di Niccolò Fabi, artista che al Mon Rêve, ha descritto come il Paul McCartney italiano!I Lato B sono Leo Pari, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Lino Gitto (Dellera, Green Like July).Gli esperti musicisti hanno saputo prima scaldare e poi trascinare il pubblico che alla fine era tutto sotto il palco a ballare i più famosi successi di Lucio Battisti, il cantautore che nel 1970, all’apice del successo, decise di cessare la propria attività live non esibendosi mai più in un concerto.Quando Lucio Battisti piazzava i suoi successi al numero uno della hit parade, nessuno di questi musicisti era nato, o forse muovevano i primi passi, eppure hanno saputo far loro e interpretare alla grande, in inediti arrangiamenti, tutti i più famosi brani di Lucio Battisti coinvolgendo il pubblico!Hanno proposto un repertorio con canzoni indimenticabili che il pubblico ha cantato, come "Ancora tu", "Con il nastro rosa", "Il tempo di morire", "Mi ritorni in mente", "Il mio canto libero", "Pensieri e parole", E penso a te" e tantissimi altri classici di Battisti-Mogol anni '70, senza tralasciare gemme più nascoste come "Dio mio no", "Comunque bella", "Amore caro, amore bello", "L'aquila", "Confusione" e tante tante altre.Questo concerto è stato un omaggio al più grande musicista italiano di tutti i tempi, che si è tramutato in un autentico spettacolo lungo più di due ore, capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età del Mon Rêve Ecogreen Resort.