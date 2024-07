Arriva 'PasticciottoMaps', il servizio gratuito per mappare tutti i Pasticciotti nel mondo e nel Salento

Una mappa online con un grande e ambizioso obiettivo: quello di individuare e mappare il pasticciotto in tutto il globo. È nata PasticciottoMaps: Una mappa online con un grande e ambizioso obiettivo: quello di individuare e mappare il pasticciotto in tutto il globo. È nata PasticciottoMaps: https://pasticciottolovers.it/maps





Il progetto nasce dalla pagina Pasticciotto Lovers, ad opera dei due fondatori Alessandro Colonna e Luca Podo, orgogliosamente salentini e amanti del dolce tipico del Salento.





Al momento sono state individuate pasticcerie salentine dal Brasile al Canada, fino a passare dalla Spagna all’Inghilterra. La cultura salentina è veramente ovunque. E tramite questo progetto sarà possibile vedere sin dove essa sia arrivata nel tempo. Registrarsi alla mappa è completamente gratuito e semplice, basta solo compilare un Google Form, per fornire le informazioni utili all’inserimento.





"Vogliamo trovare tutti i pasticciotti nel mondo – affermano Podo e Colonna – perché siamo rimasti sorpresi quando abbiamo scoperto che essi sono presenti veramente in ogni dove. E ci è sembrato utile creare un servizio in cui individuare facilmente il nostro amato dolce. In fondo, quando noi salentini viaggiamo in Italia e all’estero una delle domande che ci facciamo spesso è ‘qui venderanno i pasticciotti?’. Da ora sarà possibile rispondere al quesito aprendo la mappa e magari sorprendendoci di trovare il pasticciotto a Rio De Janeiro o a Stoccolma".





L’obiettivo è anche quello di mappare tutte le pasticcerie salentine, quelle in Italia e all’estero. Come se fosse davvero una guida per i turisti che vogliono scoprire tutte le diversità e specialità di pasticciotto presenti in Salento e oltre.





L’idea è promossa e progettata da Pasticciotto Lovers, una pagina su Instagram che raccoglie quasi 15 mila followers amanti dello scrigno dorato di crema pasticcera. Nel tempo ha lanciato tanti progetti che uniscono la tradizione con la tecnologia, perché l’intento è quello di portare innovazione nel territorio leccese: "Abbiamo studiato all’estero e lavoriamo con aziende in tutta Italia e nel mondo – affermano Colonna e Podo – e vogliamo portare l’esperienza nella nostra terra di origine tramite iniziative che danno valore al territorio. Lavoriamo nel marketing e nel settore dell’intelligenza artificiale e ci siamo accorti che il Salento ha davvero bisogno di uno step successivo da questo punto di vista. Ci auguriamo pian piano di trasferire questa cultura innovativa".





Invitiamo tutte le pasticcerie a registrarsi a questo link e a dare forma a un portale unico nel suo genere e che ci renderà ancora più orgogliosi di essere salentini.





Link utili

Mappa del Pasticciotto: https://pasticciottolovers.it/maps

Sito Pasticciotto Lovers: https://pasticciottolovers.it/home

Google Form per iscriversi alla Mappa: https://docs.google.com/forms/d/1bbRJLD8ur0Tdb_i-QdbKQcuLfNxaoOJerwo5A8MQxaA/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true