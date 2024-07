Arrivano a Bari 291 migranti salvati dalla Nave Humanity 1

BARI - Sono in arrivo a Bari i 291 migranti salvati dalla nave Humanity 1 della ong Sos Humanity nel mare Mediterraneo centrale in tre differenti operazioni di soccorso. Questo gruppo comprende 40 donne, alcune delle quali incinte, e oltre 100 minori, inclusi bambini e neonati. La maggior parte dei minori è non accompagnata.L'arrivo di questi migranti rappresenta un'importante operazione umanitaria, evidenziando ancora una volta la criticità della situazione migratoria nel Mediterraneo centrale. La nave Humanity 1 ha svolto un ruolo cruciale nel portare in salvo queste persone, spesso in condizioni estremamente precarie, offrendo loro una speranza di sicurezza e protezione.Le autorità locali, insieme alle organizzazioni umanitarie, sono già all'opera per garantire un'adeguata accoglienza e assistenza ai migranti. Saranno predisposti servizi di prima necessità, tra cui assistenza medica, supporto psicologico e orientamento legale, per affrontare le esigenze immediate di queste persone vulnerabili.