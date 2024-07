Piazze d’Estate, oltre 100 date a Castellana Grotte tra spettacolo, arte e cultura in città e alle grotte di Castellana

CASTELLANA GROTTE - Fino a settembre un ricco palinsesto di appuntamenti nelle piazze e nei luoghi più iconici della città: il calendario di Vieni a Ballare in Villa (dall’1 luglio, ogni martedì in Villa Comunale Tacconi), una nuova edizione di Festivarts con Lino Banfi, Salvatore Esposito e Matteo Garrone, l’ormai tradizionale appuntamento con il World Dance Movement. E ancora la novità dell’Oscar del Libro, un nuovo capitolo di Abbatissae (dal 9 all’11 agosto) e il ritorno di Borgo Rosato (dal 16 al 18 agosto) ad animare il centro storico, i rinnovati contenitori del Festival del Teatro e del Festival della Danza, i live musicali (già presentati a fine aprile) con Artie 5ive, Alex Britti e Tony Hadley in largo Porta Grande e Sergio Caputo e Dolcenera in piazza Garibaldi, l’energia del Castellana Sport Festival (dal 9 al 15 settembre in largo Porta Grande) e l’immancabile Sagra del Pollo e del Coniglio. Si prosegue con le rassegne cinematografiche di Educare lo Sguardo e del festival del cortometraggio, Dj Mix Contest, Bambini in Festa e l’appuntamento con lo Street Food Internazionale, gli eventi in musica della Nino Rota (le celebrazioni del quarantennale dalla fondazione dell’associazione e l’evento Start Today con la partecipazione della cantautrice Erica Mou) e del San Leo Music Fest e tantissimi altri eventi in città tra largo Porta Grande, piazza Garibaldi, largo San Leone Magno, il centro storico e la Villa Comunale Tacconi.Il programma di eventi estivi è organizzato e promosso dal Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, con il contributo e la partecipazione delle associazioni cittadine. Ha dichiarato il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti: “Una delle priorità del nostro mandato amministrativo era rendere Castellana più viva ed attrattiva, lo stiamo facendo dando continuità alle positive esperienze del passato e dando nuovo impulso con eventi che vanno ad arricchire anno dopo anno il calendario. Nel 2024, inoltre, abbiamo voluto simbolicamente inserire tutto questo calendario nel percorso di Pietramadre, progetto che ha come obiettivo la candidatura di Alberobello con Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, a capitale italiana della cultura. Crediamo fortemente nell’importanza di una strategia allargata ad un territorio più ampio, perché la nostra visione è quella di portare Castellana sempre di più ad allargare il bacino di turisti e visitatori, non solo per quanto riguarda il complesso carsico delle grotte ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’area urbana e il centro cittadino"."Il calendario di Piazze d’Estate, frutto di una programmazione a lungo raggio, si conferma di grande interesse sia per quanto riguarda le progettualità generali che per quanto concerne i singoli appuntamenti - ha annunciato l'assessore comunale agli Eventi Fabio Caputo- Anche per quanto riguarda il 2024 siamo riusciti a creare un palinsesto che è un mix di bellezza ed energia, spaziando dall'enogastronomia alla musica, dallo spettacolo alla cultura, dai bambini all'arte e allo sport. Particolare attenzione, come sempre, sarà posta alla valorizzazione di tutti gli spazi della nostra città che vogliamo rendere sempre più fruibili non solo attraverso gli eventi, ma anche attraverso puntuali interventi strutturali. Penso alle opere in corso in zona Grotte o alle progettualità in itinere per quanto riguarda piazza Garibaldi"."Fin dall’inizio del nostro mandato l’assessorato ai Servizi Sociali è coinvolto in un percorso che unisce il sostegno e gli interventi di supporto alla cittadinanza e alle fasce fragili ad appuntamenti di formazione e prevenzione - ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali, Davide Sportelli - In questo contesto vanno letti i numerosi appuntamenti proposti anche in Piazze d’Estate. Al centro vi è sicuramente Vieni a Ballare in Villa, la tradizionale e consolidata organizzazione con i balli estivi in Villa Comunale Tacconi, ma anche gli eventi di teatro, spettacolo e comicità che arricchiranno la nostra estate e permettono a tutti i concittadini di fruire di spettacoli gratuiti dedicati a tutte le fasce d’età”.“Abbiamo rinnovato la collaborazione con il Comune di Castellana Grotte, per la realizzazione del calendario di Piazze d’Estate 2024, perché riteniamo che la sinergia sia il segreto di ogni successo - ha affermato Serafino Ostuni, presidente della Grotte di Castellana srl - Come già ribadito più volte, infatti, la Grotte di Castellana srl e il Comune hanno un unico obiettivo: soddisfare le esigenze dei cittadini, che sono poi i veri proprietari delle Grotte, e attrarre sul nostro territorio quanti più turisti possibili.”Cinque i grandi concerti che arricchiranno questa già grande stagione artistica e turistica castellanese. Giovedì 25 luglio, alle 21 in largo Porta Grande, si esibirà il rapper italo- sierraleonese Artie 5ive, tra i protagonisti assoluti della nuova scena rap italiana. Il suo è un mix tra la scuola drill di Detroit, barre dritte, testi espliciti, ma anche messaggi positivi. L’esibizione sarà anticipata da un dj set. Sabato 27 luglio, sempre in largo Porta Grande, sarà la volta di Alex Britti in tour con Alex Britti Live 2024. Il cantautore inaugura con questo tour la sua nuova fase artistica e il ritorno sulla scena musicale. Lunedì 5 agosto alle 21, ultimo evento in Largo Porta Grande, la musica internazionale di Tony Hadley, una delle voci più autorevoli del pop mondiale, sulla cresta dell’onda da quattro decenni. Si esibirà, accompagnato dalla Faboulous TH Band, per presentare, insieme con i suoi intramontabili successi, anche le sue canzoni da solista.A fine agosto, il 22 e il 23, la musica si sposterà in Piazza Garibaldi con due concerti di cantautorato italiano: giovedì 22 agosto in scena il cantautore romano Sergio Caputo nel Sergio Caputo Trio, una formazione pop-jazz unica nel suo genere e capace di creare un ensemble di forte impatto; venerdì 23 agosto si esibirà l’artista Dolcenera, attualmente in tournée con Anima Mundi, un recital musicale che è la sintesi di un’intera carriera.Dalla musica alle conversazioni di Festivarts: il format che tanto successo ha riscosso negli scorsi anni e che porta in piazza, a contatto diretto con il pubblico, alcuni dei personaggi più di richiamo della scena artistica e culturale italiana. È iniziato giovedì 4 luglio, alle 21.00, con uno degli attori più amati dagli italiani: Lino Banfi, attore amato anche da numerosi registi particolarmente rilevanti come Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci.Martedì 16 luglio, a dieci anni dalla prima puntata di Gomorra - La serie sarà a Castellana Grotte l’attore Salvatore Esposito, noto al grande pubblico per aver interpretato Genny Savastano figlio del boss don Pietro.Il 18 luglio attesa per il regista Matteo Garrone, vincitore del Leone d’argento per la regia all’80esima Mostra cinematografica di Venezia con “Io capitano”.Le parole saranno protagoniste anche della serata di mercoledì 24 luglio perché in Piazza Nicola e Costa si svolgerà l’evento itinerante dell’Oscar del Libro che vede la direzione artistica di Aurora Bagnalasta, e la conduzione della giornalista e conduttrice Manila Gorio e dell’editore di Canale7 Gianni Tanzariello. Tanti i nomi che si alterneranno sul palco quella sera, personaggi di spicco della cultura italiana, per ricevere il prestigioso riconoscimento. Tra gli altri il giornalista Claudio Brachino, il virologo Matteo Bassetti, Federico Palmaroli in arte Osho (Le frasi di Osho) e Rajae Bezzaz inviata del programma satirico Striscia la notizia e conduttrice radiofonica.Di Piazze d’Estate fanno parte anche le esperienze uniche da vivere nelle Grotte di Castellana: le visite all’Osservatorio astronomico Sirio, per passare dalla cavità carsica all’osservazione del cielo e delle stelle; le Speleonight e Speleofamily per una visita alternativa da vivere come esploratori accompagnati soltanto dalla luce di un caschetto. E poi ancora Grotte Click, l’esperienza riservata agli amanti della fotografia durante la quale girare video o immortalare le luci e l’atmosfera che si vivono a circa 70 metri di profondità; Bianca di Notte per indimenticabili visite notturne delle grotte o la nuova esperienza di SottoSuono, in collaborazione con il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, che promette un itinerario a passo di musica. Infine le repliche di Hell in The Cave, il più grande spettacolo aereo sotterraneo d’Europa, che da 12 anni ininterrottamente coinvolge il pubblico nella messa in scena partecipata di alcuni gironi dell’Inferno di Dante Alighieri.Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte.ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.