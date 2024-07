Assalto a portavalori sulla Ss613: Capo della Polizia Vittorio Pisani a Brindisi per presiedere il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza

BRINDISI - Il Capo della Polizia Vittorio Pisani è giunto oggi nella prefettura di Brindisi per presiedere una riunione del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, convocato urgentemente dopo l’assalto ad un portavalori avvenuto ieri mattina sulla strada statale 613, nel comune di Torchiarolo."È necessario incrementare i presidi di polizia in una fascia territoriale tra le province di Brindisi e Lecce," ha dichiarato Pisani durante l'incontro. Questo intervento si rende indispensabile a seguito del preoccupante episodio che ha evidenziato criticità nella sicurezza di questa area.Pisani ha inoltre annunciato che seguirà un ulteriore comitato organizzato dal prefetto, che vedrà la partecipazione dei procuratori di Brindisi e Lecce, oltre ai rappresentanti provinciali della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri. L’obiettivo sarà valutare, basandosi sugli indici di delittuosità, dove sia necessario aprire nuovi presidi di polizia per garantire una maggiore sicurezza alla popolazione locale.L’incontro di oggi ha messo in luce la determinazione delle autorità nel rafforzare le misure di sicurezza e la presenza delle forze dell'ordine in un’area che ha visto crescere preoccupazioni legate alla criminalità. La collaborazione tra le diverse istituzioni sarà cruciale per delineare strategie efficaci nella prevenzione e repressione dei reati.