Bari, crolla un albero in via Natale Loiacono: tragedia sfiorata

BARI – Questa mattina, nel quartiere Japigia di Bari, un grosso albero è crollato al centro della strada a causa del forte vento. L'incidente è avvenuto in via Natale Loiacono, nei pressi dell’ingresso del centro commerciale Mongolfiera. Fortunatamente, in quel momento non transitava nessuno e l'albero ha solo sfiorato due auto parcheggiate, evitando così conseguenze tragiche.Subito dopo il crollo, la strada è stata bloccata per motivi di sicurezza e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le operazioni di rimozione dell'albero e di messa in sicurezza dell'area sono durate diverse ore. Grazie alla tempestiva risposta delle squadre di emergenza, la situazione è stata rapidamente posta sotto controllo.Il crollo dell'albero è stato causato dalle forti raffiche di vento che hanno colpito la città nelle ultime ore. Questo evento mette in evidenza l'importanza di monitorare e manutenere regolarmente il verde urbano, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse.