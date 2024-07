Cartoon Night Noicattaro: il 5 luglio il concerto de Le stelle di Hokuto, artisti circensi, mascotte per i più piccoli

NOICATTARO - Fa tappa a Noicattaro, nel Barese, la Cartoon night, l’ormai conosciuta formula itinerante che unisce musica, spettacoli circensi e divertimento per i più piccoli, realizzata dalla Wonderland Eventi. L’appuntamento è per venerdì 5 luglio: a partire dalle 20.30 in piazza Dossetti partono le iniziative realizzate con il patrocinio del Comune di Noicattaro.Punto focale della serata, il concerto della band Le stelle di Hokuto: tra musica, costumi e video, il quartetto accompagna il pubblico alla scoperta delle canzoni che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di tante generazioni. Uno show brillante e coinvolgente che propone un repertorio capace di spaziare tra le sigle dei cartoni animati e delle serie tv più conosciute dagli anni ’70 a oggi.La Cartoon night è però anche divertimento per tutte le età, grazie alle acrobazie e ai giochi circensi itineranti dei trampolieri e dei giocolieri, ma si conferma evento amato dai più piccoli grazie alla presenza delle mascotte in costume sotto il palco, tra le quali troveremo anche ‘gioia’, una delle emozioni protagoniste dell’ultimo fortunato film d’animazione Disney, Inside Out 2. A disposizione anche stand per il food e il beverage.Gli eventi della Cartoon night sono gratuiti e a ingresso libero. Per info si può chiamare il numero 3937295298. Il programma aggiornato degli appuntamenti è disponibile sul profilo Facebook della Wonderland Eventi (https://www.facebook.com/ WONDERLANDEVENTIBYPIRULLI).“Non è mai troppo tardi per tornare bambini. Con questo spirito abbiamo pensato alla Cartoon night perché si potesse coniugare l'intrattenimento dei più piccoli con la possibilità dei più grandi di sentirci più vicini ai propri figli e stare assieme alle famiglie – ricorda il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato - Tutto ciò avverrà il cinque luglio, in una serata che prevede la presenza di mascotte, cartoni, musiche di un tempo e anche food and drink, per stare insieme e ricordare quei momenti che ci facevano star bene, anche perché probabilmente eravamo tutti un po' più spensierati”.“La formula della Cartoon night continua a viaggiare per la Puglia – spiega il responsabile di Wonderland Eventi, Giuseppe Pirulli – riscuotendo a ogni tappa un grande successo. Questo perché riesce a offrire, in maniera totalmente gratuita, una serata di divertimento puro, capace di unire passato e presente in una maniera unica. E non vediamo l’ora di scoprire dove questo viaggio continuerà a portarci”.