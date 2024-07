Calciomercato: il Lecce cede il difensore algerino Ahmed Touba al Basaksehir

Nella sua carriera ha giocato nel Basaksehir, nell’ RKC Waalwik, nel Club Bruges, nell’ OH Leuven, nell’ FC Brugge Under 21, nell’ FC Brugge Under 17 e nel Zulte Jeugd. Inoltre è stato titolare nell’ Algeria, nel Belgio Under 21, nel Belgio Under 19, nel Belgio Under 18 e nel Belgio Under 17. Il responsabile dell’ area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino lo dovrà sostituire presto per rinforzare la difesa in vista del prossimo campionato di Serie A.

Il Lecce ha ceduto il difensore algerino Ahmed Touba 26 anni a titolo definitivo al Basaksehir, una squadra di Serie A della Turchia per 1,60 milioni di Euro. Il contratto del calciatore con i salentini è scaduto il 30 giugno e non è stato rinnovato. Touba ha firmato con il Basaksehir fino al 2026. Nella stagione che si è conclusa il 26 maggio, il giocatore ha disputato con i giallorossi pugliesi 7 partite tra campionato di Serie A e Coppa Italia.