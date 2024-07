Bari: paura in gioielleria, due ragazzini a volto scoperto mettono a segno una rapina

BARI – Attimi di terrore questa mattina in una gioielleria situata in via Giulio Petroni, nei pressi del carcere, dove due giovani rapinatori hanno fatto irruzione a volto scoperto, aggredendo la commessa e portando via gioielli esposti in vetrina e le chiavi del negozio.

La dinamica della rapina

Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzini sono entrati nella gioielleria intorno alle 10:00. Una volta all'interno, hanno aggredito la commessa, gettandola a terra e immobilizzandola. Approfittando della situazione, hanno rapidamente sottratto i preziosi esposti in vetrina. Concluse le operazioni, i due malviventi sono fuggiti, lasciando la commessa sotto shock ma fortunatamente illesa.

L'intervento delle Forze dell'Ordine

Sul luogo della rapina sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e la squadra Scientifica per avviare le indagini. Gli agenti stanno attualmente esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sia all'interno della gioielleria sia nelle aree circostanti, con l’obiettivo di identificare i responsabili.

Le indagini in corso

Le autorità stanno lavorando senza sosta per raccogliere testimonianze e ulteriori prove che possano aiutare a risalire all'identità dei giovani rapinatori. La Polizia ha invitato chiunque abbia visto qualcosa di sospetto nelle vicinanze di via Giulio Petroni a farsi avanti e collaborare con le forze dell'ordine.