Il pasticciere barese Giovanni Amoruso tra i migliori dieci d’Italia alla competizione FIPGC

I giudici hanno analizzato le colombe sotto diversi aspetti:: peso (1 kg con tolleranza del 5%), forma, taglio, cottura e distribuzione degli ingredienti.: equilibrio dei sapori, sofficità, masticabilità e qualità delle sospensioni (come i canditi d’arancia nella classica).: il bouquet aromatico sviluppato dal lievitato.Fondamentale il rispetto del disciplinare emanato dal Consiglio dei Ministri, che regolamenta ingredienti, percentuali minime d’uso e l’obbligo di impiegare solo lievito madre vivo.La competizione FIPGC non è solo un palcoscenico per mostrare il proprio talento, ma anche un’opportunità di crescita per i professionisti del settore. “Queste esperienze permettono di confrontarsi con altri colleghi, migliorare il proprio livello di conoscenza e apprendere nuove nozioni utili per il proprio lavoro”, commenta Amoruso, incoraggiando i colleghi pasticcieri e panificatori a mettersi alla prova.Nonostante l’importanza del riconoscimento ottenuto, sul territorio locale la notizia non ha ricevuto l’attenzione che meritava. Amoruso, come altri partecipanti premiati, si aspettava un maggiore riscontro da parte delle testate locali, che in altre regioni hanno dato più spazio a risultati simili.Questo traguardo, però, resta una grande soddisfazione per il pasticciere barese, che con passione e dedizione continua a portare avanti l’arte della lievitazione, valorizzando le materie prime e sperimentando nuovi accostamenti di sapori.