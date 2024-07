Bari, tragico incidente a Japigia: Turi piange il 21enne Giovanni Vittore

BARI – Giovanni Vittore, un giovane di 21 anni residente a Turi, è tragicamente scomparso ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari. Le indagini preliminari indicano che si è trattato di un incidente in cui il giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto, cadendo fatalmente.

Giovanni aveva frequentato il liceo scientifico Salvemini, il quale ha voluto ricordarlo con un toccante messaggio di cordoglio pubblicato sui social network: “La comunità si unisce, affranta, al dolore della famiglia per la prematura scomparsa. Che la terra sia lieve”.

L'intera comunità scolastica e la cittadinanza di Turi si stringono intorno alla famiglia di Giovanni in questo momento di profondo dolore, ricordando il giovane come una persona amata e stimata.