Stalking e Revenge Porn, da sabato 27 luglio nei lidi d'Italia l'iniziativa 'Incontriamoci con Antonio Cirillo'

BARLETTA - Proseguono le interessanti iniziative: dopo la presenza alla Camera dei Deputati (Sala della Regjna) a Palazzo Montecitorio a Roma del 3 maggio 2024, da sabato 27 luglio 2024 alle ore 17.00 presso il chiosco del Lido "Il Brigantino" partirà il tour di Antonio Cirillo in tutti i lidi d'Italia per parlare con i ragazzi/e, genitori, donne e uomini su un tema scottante come quello dello Stalking e Revenge Porn. L'iniziativa è sostenuta dal giornale online Italia Love Tv.





Antonio Cirillo vuole porre così all'attenzione la prevenzione al male. "Ringrazio di cuore il lido Il Brigantino per la disponibilità" ha dichiarato lo stesso Antonio Cirillo. L'invito è rivolto a tutti i bagnanti e non solo, a presenziare in massa, perché Antonio Cirillo sarà pronto al confronto e apertissimo al dialogo.