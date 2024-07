IT Wallet: al via la fase di prova con il caricamento dei primi documenti

I portafogli digitali rappresentano un'innovazione chiave nel mondo finanziario. Questi strumenti consentono agli utenti di memorizzare, inviare e ricevere denaro in formato digitale, eliminando la necessità di contanti o carte fisiche. Tra i portafogli digitali più noti ci sono PayPal, Apple Pay e Google Wallet.Grazie a questi strumenti, è possibile effettuare pagamenti in pochi clic o tramite dispositivi mobili, semplicemente avvicinando il proprio smartphone al terminale. Questa innovativa forma di pagamento si è rivelata particolarmente utile durante la pandemia, in quanto ha azzerato il contatto con superfici considerate ad elevato rischio di contagio.Oggi, i pagamenti digitali continuano a registrare numeri in aumento, Anche la Puglia, fino a qualche anno fa in fondo alla classifica nazionale per i pagamenti cashless, sta rapidamente guadagnando terreno e i dati sono in netto e continuo miglioramento. Un chiaro segnale della fiducia che gli utenti ripongono in queste tecnologie, che sono anche molto sicure. Infatti, oltre a sistemi di riconoscimento avanzati, come l’autenticazione a due fattori, in caso di smarrimento o furto del dispositivo, i portafogli digitali possono essere bloccati e recuperati, per ridurre al massimo il rischio di frodi.Non solo denaro: presto anche i documenti personali potranno essere conservati in un unico portafoglio digitale. L’IT wallet è un progetto italiano che anticipa il futuro wallet europeo, la cui effettiva entrata in vigore è stimata intorno al 2026. Si tratta di un'applicazione software che consente di archiviare, gestire e condividere documenti personali in formato digitale in modo sicuro e facilmente accessibile.Finanziato per un totale di circa 1,7 miliardi di euro e annunciato alla fine del 2023, il “portafoglio” italiano sta prendendo forma solo quest’anno e si prevede potrà contenere una vasta gamma di documenti, come carte d'identità, patenti di guida, passaporti, tessere sanitarie, certificati di nascita e altri documenti personali, anche al fine di dialogare più facilmente con la PA. All’IT Wallet si potrà accedere, una volta terminata la fase di sperimentazione, tramite l’app IO, realizzata dal governo per facilitare l’accesso ai pubblici servizi.A partire dallo scorso 15 luglio, è partita la fase di prova di questo utilissimo strumento e un numero ristretto di utenti vi ha già accesso per testarne le funzionalità. Un passaggio obbligatorio per individuare eventuali falle o migliorie da apportare prima che l’IT Wallet sia a disposizione di tutti.Una volta terminata questa fase, che prevede un primo accesso tramite SPID o CIE e il caricamento delle versioni digitalizzate di tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità , partirà la fase di “rodaggio” e l’app sarà disponibile a una platea di utenti più ampia, presumibilmente a settembre. Solo a gennaio 2025, sarà disponibile per chiunque lo voglia. A quel punto, scaricando l’ultima versione dell’App IO e attivando l’IT Wallet con le proprie credenziali SPID o CIE si potrà utilizzare effettivamente lo strumento e dire addio al vecchio portafoglio. Tutto quello di cui abbiamo bisogno, infatti, sarà contenuto nel nostro smartphone e i vantaggi non sono pochi.La possibilità di avere tutti i documenti importanti a portata di mano, nello stesso strumento che utilizziamo per effettuare i pagamenti, ridurrà drasticamente il tempo necessario per cercare e recuperare informazioni e semplificherà anche la burocrazia, perché sarà molto più semplice condividere informazioni personali fondamentali.Quando il progetto sarà completato, con la possibilità di caricare tutti i documenti essenziali, si passerà molto probabilmente ad una fase di integrazione di ulteriori servizi, come la firma elettronica o l’inoltro di domande alla PA.Inoltre, nell’ottica della transizione verso la completa dematerializzazione dei documenti, sarà possibile ridurre l'uso della carta e promuovere pratiche più sostenibili e rispettose dell'ambiente. Infine, anche a livello pratico e personale, ci saranno dei vantaggi, perché sarà più facile accedere ai documenti più importanti, come carte d'identità, documenti di viaggio, certificati di assicurazione e altro ancora, il che può fare la differenza quando si viaggia o in caso di emergenza.Non ci resta che attendere, dunque. L’arrivo dell’IT Wallet è ormai imminente.