Bari, Volontari Plastic Free in azione alla Festa della Cipolla di Acquaviva delle Fonti

BARI - “Per una festa a regola d’arte, ci vuole anche un paese pulito a regola d’arte”. Con questo motto i volontari di Plastic Free, la onlus che si batte dal 2019 per contrastare l’inquinamento da plastica, saranno presenti alla “Festa della Cipolla” sabato 20 luglio ad Acquaviva delle Fonti (BA), per una pulizia ambientale straordinaria dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta.Questa tipologia di rifiuti, spesso ignorata, ha un notevole impatto sull’ambiente. Si stima che ogni anno in Italia ne vengano dispersi oltre 14 miliardi: ogni cicca contiene 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali tossiche e cancerogene. Scambiati per cibo, i mozziconi vengono inghiottiti dagli animali che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. Pervadono spiagge e strade: si stima che il 65% dei fumatori abbia la cattiva abitudine di non smaltirli correttamente.“Sarà una buona occasione per sensibilizzare sulla pericolosità di un oggetto tanto piccolo quanto inquinante – dichiara Silvana Ferrante, vicereferente regionale Plastic Free Onlus e co-organizzatrice dell’evento assieme alle referenti locali Giada Vetrano e Veronica Cotecchia – perché se ci piace il paese in fermento e l’aria di festa che si respira, non possiamo sottovalutare la bellezza di fare festa in un ambiente pulito e rispettato. Coinvolgeremo i fumatori, invitandoli a cambiare gesto e a prendere di mira i posaceneri o ad utilizzare i cenerini portatili. Invitiamo – prosegue – tutti i cittadini e i visitatori della Festa della Cipolla a raggiungerci presso il nostro stand informativo allestito in piazza Garibaldi. La pulizia ambientale prenderà avvio alle ore 18 e durerà circa due ore. Chi dispone di guanti antitaglio, pinze raccogli rifiuti e maglietta Plastic Free venga ben equipaggiato, altrimenti forniremo in loco il necessario per la raccolta. La richiesta, per motivi assicurativi, – conclude Ferrante – è di iscriversi gratuitamente sul sito www.plasticfreeonlus.it alla pagina eventi”.L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti e vedrà la collaborazione della sezione locale della Pro Loco e di Strati Music Contest.: 339 732 5922