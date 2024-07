Previsioni di allerta per ondate di calore a Bari: Livello 2 il 18 luglio, Livello 3 il 19 e 20 luglio

Previsioni dettagliate

18 luglio: Livello 2 Il bollettino per il 18 luglio prevede un livello di allerta 2, che comporta l'allerta dei servizi sociali e sanitari. Questa misura si rende necessaria a causa delle temperature elevate e delle condizioni meteorologiche che potrebbero influire negativamente sulla salute della popolazione, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili.

19 e 20 luglio: Livello 3 Per venerdì 19 e sabato 20 luglio, la previsione passa a un livello di allerta 3, indicando ondate di calore. Questo significa condizioni ad elevato rischio che si prevede persisteranno per tre giorni consecutivi. Di conseguenza, i servizi sociali e sanitari saranno allertati per far fronte a eventuali emergenze causate dalle elevate temperature.

Raccomandazioni per la popolazione

Data la situazione, è fondamentale che la popolazione adotti misure preventive per proteggersi dagli effetti del caldo. Alcuni consigli utili includono: