Barletta Piano Festival: Anna Kravtchenko, luce e poesia di una fuoriclasse del pianoforte

BARLETTA - La stella del diciottesimo Barletta Piano Festival è Anna Kravtchenko, esplosa sulla scena internazionale nel 1992, a soli sedici anni, con la vittoria (e giudizio unanime della giuria) al Concorso Busoni di Bolzano, tra le più importanti competizioni pianistiche al mondo. La fuoriclasse ucraina, della quale l'autorevole Harold Schonberg del New York Times ha sottolineato il suono luminoso e le poetiche interpretazioni, si esibirà martedì 30 luglio (ore 21.15) nel salone dell'Hotel La Terrazza con un programma che spazierà dal Settecento di Haydn con la Sonata in mi maggiore Hob. XVI:13 all'Ottocento di Liszt che rielabora «Widmung» di Schumann e i lieder «Standchen von Shakespeare» e «Standchen» di Schubert, sino a Mendelssohn con il Rondò Capriccioso e Chopin con il Notturno op. 9 n. 3 e la Sonata n.3 in si minore op. 58. E si tratta di due autori, nel caso di Liszt e Chopin, che Anna Kravtchenko in passato ha celebrato con due distinte incisioni per l'etichetta discografica Decca consacrate dalla critica.Inoltre, nel corso della sua straordinaria carriera, segnata da un'altra importante vittoria, nel 2006, all'International Web Concert Hall Competition, negli Stati Uniti, Anna Kravtchenko ha suonato per le maggiori istituzioni musicali europee, tra cui la Philharmonie di Berlino, la Goldener Saal del Musikverein di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, la Tonhalle di Zurigo, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, la Herkulessaal di Monaco di Baviera, il Klavier-Festival di Ruhr, la Salle Gaveau di Parigi, il Festival La Roque d'Anthéron, la Wigmore Hall di Londra, la Victoria Hall di Ginevra, il Festival di Bergen e il Festival di Brescia e Bergamo.La musicista ucraina si è inoltre esibita in Giappone, Sud Africa, Stati Uniti e Canada e ha suonato con importanti orchestre italiane e straniere, tra le quali Bbc Philharmonic Orchestra, la Baltimore Symphony Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunk, la Bergen Philharmonic Orchestra, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Israel Chamber Orchestra, la Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Attiva anche nella musica da camera, ha fatto coppia con Enrico Dindo, Pavel Berman, Sergey Krylov, Georg Hörtnagel, Stefan Milenkovich e Ole Edvard Antonsen.