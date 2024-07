Magna Grecia Festival: 'Tiempo ‘e veleno', concerto e album

TARANTO - Il concerto in programma coincide con la pubblicazione dell’album nato dallo stesso progetto musicale. Protagonisti Enzo Gragnaniello con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. «Resteremo eternamente grati alla Marina Militare, che ha reso possibile la realizzazione di questo evento», dichiara il direttore artistico della rassegnaMercoledì 31 luglio alle 20.00 sull’Isola di San Pietro, progetto in via eccezionale ospitato dalla Marina Militare: “Tiempo ‘e veleno”, concerto con Enzo Gragnaniello e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Insieme con il cantautore napoletano, i musicisti Martino De Cesare (chitarra) e Marco Caligiuri (batteria). Prenotazione obbligatoria traghetto (6.10euro), imbarco alle 18.30.Quinto appuntamento con il Magna Grecia Festival dal sapore doppiamente speciale: la spettacolare bellezza del sito che ospiterà il programma musicale in questione che coincide con la pubblicazione dell’album fresco di stampa legato allo stesso progetto che vede protagonisti l’ICO Magna Grecia e Gragnaniello, artista con il quale l’orchestra in passato ha realizzato momenti musicali di grande spessore.Enzo Gragnaniello, cantautore napoletano, è considerato uno dei maggiori autori e interpreti italiani. Durante la sua attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui quattro Targhe Tenco. Ha scritto testi e composto musica anche per altri artisti. Tra questi, Andrea Bocelli, Mia Martini, Roberto Murolo, Ornella Vanoni e Adriano Celentano. Ha frequentato le elementari nella scuola “Oberdan”, dove ebbe come compagno di classe Pino Daniele.Fra i progetti condivisi con l’Orchestra Magna Grecia, anche “Viento ‘e terra”, un sentito tributo al suo amico fraterno Pino Daniele. «Ci eravamo incontrati spesso – dice Gragnaniello – anche in Toscana, dove risiedeva. Non mi rivolgevo mai a Pino “l’artista”, parlavo con Pino “l’amico”, mio vecchio compagno di scuola: quando ci guardavamo e restavamo in silenzio, quei momenti li riempiva la musica, eseguita con le nostre due chitarre. “Viento’ ‘e terra” è stato uno dei progetti condivisi con l’Orchestra della Magna Grecia, con la quale ho grande affiatamento, tanto da aver realizzato anche l’album legato a quest’ultimo progetto. Pino, a proposito di questa collaborazione, avrebbe parlato di “feeling sicuro”, un sentimento che diventa ogni volta più forte».«La nostra città – dichiara il direttore Piero Romano – è ricca di luoghi nei quali è possibile avvertire cultura e, di conseguenza, amarla incondizionatamente; l’Orchestra della Magna Grecia lo scorso anno in occasione del MAP Festival, è stata la prima a tenere un concerto all’Isola di San Pietro, motivo che ci ha reso orgogliosi, tanto che resteremo eternamente grati alla Marina Militare».Scopo dell’intera rassegna è quello di rivolgere con la musica e l’Orchestra della Magna Grecia una dedica ai nostri incomparabili tramonti, offrendo al pubblico e ai turisti momenti di grande emozione, bellezza e alto profilo culturale. Protagonisti della rassegna giunta alla ventunesima edizione, siti, masserie e villaggi fra i più noti e attrattivi della nostra provincia.La rassegna, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano è a cura dell’Orchestra della Magna Grecia, in collaborazione con il Comune di Taranto e la Marina Militare. Particolare ringraziamento, inoltre, a titolari e direttori dei lidi che in queste settimane offrono ospitalità e collaborazione all’intero programma. Il Magna Grecia Festival è stato realizzato anche grazie al sostegno di Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Ninfole Caffè, Programma sviluppo, Baux cucine e Five Motors. Patrocinio della Regione Puglia.“Tiempo ‘e veleno”, concerto con Enzo Gragnaniello e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Prenotazione obbligatoria (online vivaticket) traghetto (6.10euro), imbarco alle 18.30. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it . Il Magna Grecia Festival è presente anche su Facebook e Instagram.