Basket Pre-Olimpico: Italia sconfitta da Portorico 80-69

FRANCESCO LOIACONO - L'Italia ha subito una sconfitta contro il Portorico con un punteggio di 80-69 nella seconda partita del Gruppo B del torneo Pre-Olimpico di basket.

La partita

Primo quarto

La partita è iniziata con un vantaggio iniziale per l'Italia, grazie a Polonara che ha segnato un canestro portando gli azzurri in vantaggio 9-8. Tuttavia, il Portorico ha chiuso il primo quarto con un leggero vantaggio, 15-14, grazie a un canestro di Alvarado.

Secondo quarto

Nel secondo quarto, l'Italia ha ripreso il comando con Gallinari che ha realizzato il 19-18. I tiri liberi di Tonut hanno permesso alla Nazionale di chiudere il secondo quarto con un vantaggio di 40-35.

Terzo quarto

Il terzo quarto è stato combattuto, con Ortiz che ha segnato per il Portorico, portandoli avanti 47-43. Ricci ha risposto per gli azzurri, e il quarto si è concluso in parità, 57-57.

Quarto quarto

Nell'ultimo quarto, Alvarado ha esteso il vantaggio del Portorico a 71-64. Una tripla di Conditt ha sigillato la vittoria per il Portorico, con il punteggio finale di 80-69.

Migliori marcatori

Per l'Italia, i migliori realizzatori sono stati:

Gallinari : 14 punti

: 14 punti Mannion: 11 punti

Per il Portorico, i migliori realizzatori sono stati:

Alvarado : 29 punti

: 29 punti Conditt: 15 punti

Classifica e prossimi incontri

L'Italia ha concluso il girone al secondo posto con 2 punti. Domani, alle 22:00, affronterà la Lituania in semifinale, dovendo vincere per qualificarsi alla finale del torneo Pre-Olimpico.

Il Portorico, che ha vinto anche la prima gara contro il Bahrein con un punteggio di 99-56, è arrivato primo nel girone con 6 punti. Domani, alle 1:00 di notte, giocherà contro il Messico nell'altra semifinale.