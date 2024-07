Notte Rossa 2024 dell'AVIS: solidarietà, musica e divertimento al Porto di Bisceglie

BISCEGLIE - Domenica 7 luglio, il porto di Bisceglie si tingerà di rosso per l'attesa "Notte Rossa 2024" organizzata dalla sezione comunale dell'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue). L'evento, che inizierà alle ore 21:00 lungo via Nazario Sauro, offrirà una serata di solidarietà, musica, artigianato di qualità, degustazioni di prodotti tipici e attrazioni ludiche per bambini, il tutto per sensibilizzare la comunità sull'importanza della donazione di sangue e emoderivati.

Un'iniziativa per combattere la carenza di sangue estiva Ogni estate, la carenza di sacche di sangue diventa un'emergenza a causa dell'aumento degli incidenti stradali e dei flussi turistici, a fronte di una diminuzione dei donatori. L'evento "Notte Rossa 2024" mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione, un gesto semplice e altruistico che può salvare vite umane. Programma e attrazioni La serata, presentata dal giornalista e conduttore TV Alfredo Nolasco e dall'artista Veronica Sinigaglia, promette numerosi spettacoli e intrattenimenti. Il programma prevede: Esposizione di Artigianato Locale : Stand con prodotti artigianali di alta qualità.

: Stand con prodotti artigianali di alta qualità. Degustazioni Enogastronomiche : Stand gastronomici con prelibatezze locali.

: Stand gastronomici con prelibatezze locali. Attrazioni per Bambini : Gonfiabili e attività ludiche.

: Gonfiabili e attività ludiche. Musica dal Vivo : Esibizioni musicali con Gege Neves alle percussioni, le voci di Brian Lucas ed Erica Campanella, e Enzo Rinaldi alle tastiere.

: Esibizioni musicali con Gege Neves alle percussioni, le voci di Brian Lucas ed Erica Campanella, e Enzo Rinaldi alle tastiere. DJ Set : Concluderà la serata il DJ set di Mimmo Palmiotti.

: Concluderà la serata il DJ set di Mimmo Palmiotti. Performance di Thai: La cantante cubana aprirà la serata con brani latinoamericani. L'importanza della donazione Patrizia Ventura, presidente dell'AVIS Bisceglie, esprime il desiderio di replicare il successo dell'anno scorso, auspicando una grande affluenza di visitatori che animino gli stand e partecipino attivamente all'iniziativa. "Miriamo a coinvolgere le famiglie, dai più piccoli agli adulti. Sarà una festa collettiva per tutti i gusti", ha dichiarato Ventura, sottolineando l'importanza della raccolta di sangue, specialmente durante il periodo estivo, quando la carenza diventa critica. Collaborazioni e sostegno L'evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie e realizzato in collaborazione con "Bisceglie Approdi", la Camera di Commercio di Bari e Mercati in città. Le autorità sanitarie locali e il presidente regionale dell'AVIS Puglia, dott. Raffaele Romeo, daranno lustro all'iniziativa, promuovendo la donazione di sangue ed emoderivati. Durante la serata, sarà possibile visitare l'autoemoteca, dove il personale sanitario, diretto dalla dott.ssa Marina D’Alagni, risponderà a qualsiasi domanda. Un evento di solidarietà e divertimento Un plauso va agli organizzatori, agli espositori e agli artisti che animeranno la "Notte Rossa AVIS 2024", un evento che coniuga divertimento e solidarietà, sensibilizzando la comunità su una causa di fondamentale importanza per la salute pubblica.