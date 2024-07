Biagio Antonacci in Tour: 'Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme'. Il 26 e 27 luglio tappa a Barletta

Un tour nei luoghi della cultura

Biagio Antonacci ha fortemente voluto questo tour, scegliendo personalmente luoghi importanti per la cultura e la storia del nostro paese. "Questo tour è il mio modo per vivere la musica e far vivere la musica in luoghi davvero straordinari, per poter dare la possibilità a chi non li conosce di scoprire le bellezze del nostro paese", ha dichiarato Antonacci.

Le tappe del tour

Dopo le date alle Terme di Caracalla a Roma, il Porto Antico di Genova, e il Teatro al Castello di Roccella Jonica, tutte sold out, Antonacci si esibirà in altre location iconiche come il Fossato del Castello di Barletta, il Teatro Antico di Taormina e lo Sferisterio di Macerata. Il tour culminerà a settembre con dieci date all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, un evento senza precedenti per un artista italiano.

Una scaletta equilibrata

Il tour prevede uno show che ripercorre i momenti salienti della carriera di Antonacci, con successi come "Se io se lei" e "Se è vero che ci sei", insieme agli ultimi brani tratti dall'album "L'Inizio", pubblicato a gennaio, come i singoli "A Cena con gli Dei" e "Lasciati pensare". "Decidere una scaletta è sempre complesso", ha spiegato Antonacci. "Bisogna trovare un compromesso tra i brani che il pubblico si aspetta e quelli che per me sono importanti da cantare e riproporre."

Un tour per la vicinanza con il pubblico

Antonacci ha scelto di restare per almeno due o tre giorni in ogni luogo, offrendo sia a sé stesso che ai fan l'opportunità di esplorare le città e la loro storia. "LIVE 2024 – FUNZIONA SOLO SE STIAMO INSIEME" non è solo un titolo ma una dichiarazione d'intenti per sottolineare la volontà di Antonacci di rimanere vicino al suo pubblico.

Le prossime date

Ecco le prossime tappe del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l.:

18 luglio 2024 - Pompei, Anfiteatro degli Scavi (Sold out)

- Pompei, Anfiteatro degli Scavi (Sold out) 19 luglio 2024 - Pompei, Anfiteatro degli Scavi (Sold out)

- Pompei, Anfiteatro degli Scavi (Sold out) 20 luglio 2024 - Pompei, Anfiteatro degli Scavi (Sold out)

- Pompei, Anfiteatro degli Scavi (Sold out) 26 luglio 2024 - Barletta, Fossato del Castello

- Barletta, Fossato del Castello 27 luglio 2024 - Barletta, Fossato del Castello

- Barletta, Fossato del Castello 1 agosto 2024 - Taormina, Teatro Antico (Sold out)

- Taormina, Teatro Antico (Sold out) 2 agosto 2024 - Taormina, Teatro Antico (Sold out)

- Taormina, Teatro Antico (Sold out) 3 agosto 2024 - Taormina, Teatro Antico (Sold out)

- Taormina, Teatro Antico (Sold out) 9 settembre 2024 - Macerata, Sferisterio

- Macerata, Sferisterio 10 settembre 2024 - Macerata, Sferisterio

- Macerata, Sferisterio 17-29 settembre 2024 - Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale

I biglietti per le date del tour sono disponibili su www.ticketone.it. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.friendsandpartners.it.

Non perdete l'occasione di partecipare a questo evento straordinario e di scoprire, attraverso la musica di Biagio Antonacci, alcuni dei luoghi più affascinanti del nostro paese.