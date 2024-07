Calcio femminile: l'Italia vince 4-0 con la Finlandia al Druso di Bolzano e vola agli Europei

Nell’ altra gara di questo gruppo l’ Olanda ha pareggiato 1-1 con la Norvegia a Oslo. L’ Italia ha concluso al primo posto con 9 punti insieme all’ Olanda. Anche le olandesi si sono qualificate agli Europei. La Norvegia che è arrivata terza con 7 punti e la Finlandia quarta con 5 punti dovranno disputare tra la fine di ottobre e l’ inizio di dicembre gli spareggi per accedere agli Europei. L’ allenatore dell’ Italia Andrea Soncin ha dichiarato: “ E’ stata una serata fantastica, grazie alle ragazze, abbiamo meritato la qualificazione. E’ giusto godersi questa grande gioia”. Nel secondo tempo al 6’ Valentina Giacinti non ha concretizzato una buona occasione. Al 29’ Michela Cambiaghi ha realizzato la terza rete della squadra di Andrea Soncin con una conclusione di destro su assist di Sofia Cantore. Al 44’ le azzurre hanno segnato il quarto gol, Eva Nystrom ha deviato il pallone nella sua porta.

- L’Italia Femminile ha vinto 4-0 contro la Finlandia al “Druso” di Bolzano la sesta e ultima partita di ritorno del Gruppo 1 della Lega A e si è qualificata per gli Europei che si disputeranno in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025. Nel primo tempo al 5’ Ria Oling della Finlandia è andata vicina al gol. Al 20’ le azzurre sono passate in vantaggio con Chiara Beccari di testa su cross di Manuela Giugliano. Al 33’ l’ Italia ha raddoppiato per merito di Manuela Giugliano, tocco di sinistro su passaggio di Valentina Giacinti. Al 42’ Eveliina Summanen delle finlandesi su punizione non ha inquadrato la porta.