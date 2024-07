Calcio, Unione Giovanile Manduria Sport 1926: prende forma il nuovo riassetto societario

MANDURIA (TA) - Prende forma il nuovo riassetto societario dell'Unione Giovanile Manduria Sport 1926. La società biancoverde, col suo nuovo presidente Fabio Di Maggio, ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo ed il nuovo allenatore. - Prende forma il nuovo riassetto societario dell'Unione Giovanile Manduria Sport 1926. La società biancoverde, col suo nuovo presidente Fabio Di Maggio, ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo ed il nuovo allenatore.





Per quel che riguarda il direttore sportivo, è stato scelto Antonio Gravinese. Agente Fifa, in passato ha operato, sempre come ds, nelle squadre di Matino, Maglie e Brindisi.





Per quel che riguarda, invece, l'allenatore, è stato scelto Massimiliano Olivieri. Il nuovo tecnico, originario di Vieste, nella scorsa stagione, per un breve periodo, ha guidato il Foggia in serie C. In passato ha avuto modo anche di allenare il Brindisi e l'Agropoli ottenendo, in entrambi i casi, la promozione dall'Eccellenza alla serie D.





Inoltre, la creazione della nuova squadra e dello staff sarà affidata all'attenta osservazione del vicepresidente Giovanni Dinoi.





La nuova società biancoverde ha deciso di lasciare lo storico stemma della squadra.





Sarà ovviamente massima la collaborazione con l'Amministrazione Comunale della Città di Manduria. A breve sarà indetta una conferenza stampa per illustrare il programma dove verranno coinvolti tutti i gruppi della società.