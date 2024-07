Inside Out 2 è il film d'animazione con il più alto incasso di sempre in Italia

Il nuovo film Disney e Pixar Inside Out 2 continua a conquistare il pubblico italiano raggiungendo un incasso di quasi 30 milioni di euro dopo il secondo weekend di programmazione e diventando così il film d’animazione con il più alto incasso di tutti i tempi in Italia.

"Dopo soli due weekend di programmazione Inside Out 2 è diventato il film d’animazione con il maggiore incasso di sempre in Italia. Oltre 4 milioni di spettatori e quasi 30 milioni di euro al botteghino: un risultato davvero fenomenale per il nostro Paese che ci rende felici e orgogliosi, e premia lo straordinario lavoro di tutta The Walt Disney Company per un film che sta continuando a ottenere un grandissimo successo anche in EMEA, Nord America e in tutto il mondo, superando il miliardo di dollari a livello globale", ha dichiarato Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia. "I miei ringraziamenti vanno a Giulio Carcano e al suo team, per aver raggiunto il record di schermi per un nostro titolo d’animazione e per la vincente strategia Sales mirata a sostenere il cinema in Italia durante la stagione estiva; a Davide Romani, Simone Raineri e ai loro rispettivi team per l’eccezionale campagna Marketing, Digital e PR; e a Lavinia Fenu e al suo team, per la versione italiana del film; oltre a tutti gli esercenti italiani e ai nostri partner che hanno lavorato con passione e impegno per l’uscita di questo titolo capace di far emozionare e divertire un pubblico di tutte le età".

Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell'adolescente Riley proprio quando il Quartier Generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un'attività di successo, non sanno come comportarsi quando arrivano Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo.

Nella versione italiana del film, a prestare le proprie voci alle nuove Emozioni, perfettamente adatte all’età dell’adolescenza, sono Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), insieme a Sara Ciocca nel ruolo di Riley. Ad arricchire il cast il cameo di Stash che interpreta il ruolo dell’eroe Lance Slashblade. Inoltre, Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio tornano nei panni degli amati Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, mentre Pete Docter, Jonas Rivera e Dan Scanlon sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Meg LeFauve e Dave Holstein, con un soggetto di Mann e LeFauve, mentre le musiche sono di Andrea Datzman.