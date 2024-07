Canottaggio: pioggia di medaglie per il Cus Bari al 35° Festival dei Giovani

VARESE - Da venerdì 5 a domenica 7 luglio, nelle acque della Schiranna di Varese (Va), si è svolto il 35° Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini” di canottaggio, nel quale il Cus Bari si è piazzato al primo posto tra le società del Mezzogiorno e sedicesimo tra tutte le 130 società partecipanti, vincendo ben 11 medaglie.Durante la manifestazione, rivolta a centinaia di canottieri con un’età compresa tra i 9 e i 14 anni provenienti da tutta Italia, gli atleti cussini sono riusciti a portare a casa ben 7 ori: Andrea Annacontini è arrivato primo, tra i Cadetti, sia nel singolo maschile che nel singolo 7.20, come pure Giulio Livorti, che è salito sul gradino più alto del podio nel singolo 7.20 Allievi B1 e, nel Quattro Senza, il team composto da Nicola Bussola, Brian Liantonio, Giorgio Pellegrini e Nicola Tortelli. Tra le donne Carlotta Livorti ha fatto bis vincendo l’oro sia nel singolo cadetti femminile che nel singolo 7.20, mentre Elena Cioffi si è classificata prima nel singolo 7.20 Allievi C. Tre gli argenti ottenuti da altrettanti atleti cussini: Giulio Livorti è arrivato secondo nel 7.20 Allievi B1, mentre Matilde Tortelli ed Elena Cioffi sono arrivate ad un passo dall’oro rispettivamente nel singolo 7.20 Allieve B1 e nel singolo 7.20 Allieve C. L’unica medaglia di bronzo l’ha vinta Carlo Prezioso nel singolo 7.20 Allievi B2 maschile.Due importanti ori sono stati vinti anche dall’equipaggio regionale della Puglia, che ha visto la partecipazione di Carlotta Livorti nel Quattro di Coppia femminile e di Nicola Tortelli, Andrea Annacontini e, di nuovo, Carlotta Livorti e Nicola Bussola (timoniere) nell’8+ Cadetti Mix. Ad un passo dal podio, dopo ottime prestazioni, si sono invece fermati i cussini Alessia D’Alessandro, Giorgio Buonsante, Claudio Maria Chiodi, Tommaso Colella, Daniele Mastrorosa, Sara Pallotti, Vincenzo Nico Loglisci, Federico Carone, Andrea Fumai, Nicola Loseto, Domenico Gargano e Giuseppe Martiradonna.“Siamo davvero contenti e soddisfatti di essere risultati la prima società del Sud Italia e tra le migliori della Penisola – hanno commentato i tecnici della squadra giovanile del Cus Bari –. Questo evidenzia certamente l’impegno e il buon lavoro che svolgiamo con i più piccoli affinché arrivino ben preparati alle competizioni più importanti che li attenderanno in futuro, ponendo però sempre il loro divertimento come priorità”.Cus Bari – Lungomare Starita, 1 - Bari: 0805341779