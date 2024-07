Castellaneta si tinge a festa con La notte Rosa

CASTELLANETA - Giovedì 25 Luglio, la zona Portici in via San Francesco a Castellaneta si tingerà a festa con La notte Rosa. Sarà l’occasione per partecipare ad una serata dedicata alla musica e all’arte femminile, organizzata dal Comune di Castellaneta e dal Distretto Urbano del Commercio per il cartellone estivo “L’Estate vola” che terminerà a settembre inoltrato.Si parte dalle ore 20:00 con l’apertura dei mercatini di hobbistica e artigianato, per poi proseguire con uno spettacolo itinerante di artiste di strada.La serata continuerà dalle ore 21:00 in poi con il concerto della G-Family: tanta musica anni 70-80-90 che si propagherà lungo la via più commerciale di Castellaneta.Durante la serata ci saranno anche possibilità di acquisto a prezzi scontati presso le attività commerciali della zona.La Notte Ros* è nata per strizzare l'occhio ad una letteratura che non vuole ingabbiare il genere in un colore; l’amministrazione di Castellaneta si è distinta per una attenzione alla questione di genere e questa festa vuole celebrare la creatività femminile.Il programma del cartellone estivo “L’Estate vola” è distribuito gratuitamente presso gli infopoint di Castellaneta ed è disponibile online sul portale del Comune di Castellaneta www.castellaneta.gov.it e promosso sui canali social del Comune e degli Infopoint.