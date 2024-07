Checco Zalone e Mariangela Eboli: è finita

Le voci giravano da mesi, ma ora sembra essere arrivata la conferma: Checco Zalone si è separato dalla compagna Mariangela Eboli. A rilanciare la notizia è stato Dagospia, secondo cui il comico, il cui vero nome è Luca Pasquale Medici, «si è presentato nello studio di un avvocato di Roma per attivare le pratiche di fine rapporto».

La storia d'amore tra Checco Zalone e Mariangela Eboli

Il comico ha più volte raccontato come fosse nato l’amore tra lui e Mariangela Eboli: si erano conosciuti in una pizzeria dove lei si esibiva come cantante. Con la sua solita ironia, si era fatto avanti presentandosi come «un musicista matrimonialista, e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni». Così era iniziata la loro collaborazione, che poi si era trasformata in un rapporto di coppia.

Due figlie ma nessun matrimonio

Checco Zalone e Mariangela Eboli hanno due figlie, Gaia, nata nel 2013, e Greta, nel 2017. Tuttavia, non si sono mai sposati. «Io mi sono scordato», scherzava lui, «E Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Ma la verità è che stiamo bene così». Nonostante questa leggerezza, il rapporto si è logorato nel tempo. Anche se i rumor, circolati a marzo, di una relazione tra Checco e Virginia Raffaele si sono rivelati infondati, la crisi tra il comico e la compagna evidentemente c’era davvero.

Mariangela Eboli: una figura riservata e fondamentale

Di Mariangela Eboli, nonostante la notorietà del compagno, si sa poco. Nata a Triggiano, nel Barese, ha partecipato con un cameo in due film di Checco: "Cado dalle nubi" e "Che bella giornata". In quest'ultima pellicola interpretava la cugina di Checco, duettando con Caparezza durante il battesimo, cantando "Non amarmi".

Mariangela è anche la custode del successo finanziario di Checco Zalone. Gestisce infatti la Mzl, la società che si occupa del patrimonio del comico. Secondo un articolo del Corriere della Sera di qualche anno fa, percepiva un compenso da 9mila euro al mese per gestire un patrimonio complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro.

Conclusioni

La separazione tra Checco Zalone e Mariangela Eboli segna la fine di una lunga relazione che ha visto la coppia collaborare sia nella vita privata che in quella professionale. Nonostante le battute e la leggerezza che hanno caratterizzato il loro rapporto, la crisi era reale e ora è ufficiale.