Foggia inserita nelle fermate del treno turistico: la soddisfazione di Tutolo

La dichiarazione di Antonio Tutolo

“Sono contento per il territorio della provincia di Foggia,” ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Tutolo, “perché i treni turistici attivati in via sperimentale che avevano dimenticato quest’area, ora invece fermeranno anche a Foggia. È l’ennesima dimostrazione che quando si vuole, si può agire velocemente per risolvere le questioni come questa, che avrebbe danneggiato economicamente questa provincia e le sue località turistiche”.

L'intervento del Consigliere

Il consigliere regionale ha appreso con soddisfazione la decisione di includere la Capitanata nel nuovo collegamento notturno su rotaie tra Roma e Lecce. Già mercoledì scorso, in V Commissione, Tutolo aveva esposto con forza ai vertici di Trenitalia presenti in audizione la sua preoccupazione per l’esclusione di Foggia e altre località della sua provincia dal nuovo servizio di treno turistico notturno, invitando l’azienda a rivedere la sua decisione per non penalizzare alcuni territori a favore di altri.

“Già mercoledì scorso in V Commissione avevo esposto con forza ai vertici di Trenitalia presenti in audizione la mia preoccupazione per l’esclusione di Foggia e altre località della sua provincia dal nuovo servizio di treno turistico notturno, invitando l’azienda a rivedere la sua decisione per non penalizzare alcuni territori a favore di altri. Avevo già convocato e inoltrato richiesta di audizione urgente di tali vertici per lunedì prossimo. Sono dunque sollevato che la questione si sia risolta e che FS Treni Turistici Italiani srl abbia provveduto a inserire Foggia nell’itinerario”.

Implicazioni economiche e turistiche

La decisione di includere Foggia nel percorso del treno turistico rappresenta una vittoria significativa per la provincia, che ora potrà beneficiare dell'afflusso di turisti e del conseguente impatto positivo sull'economia locale. Le fermate del treno turistico offrono l'opportunità di valorizzare ulteriormente le attrazioni turistiche della zona, promuovendo il territorio a livello nazionale e internazionale.