Comune di Bari: al via le trattative per la nuova Giunta

Dall'individuazione del vice di Vito Leccese scaturirà l'assegnazione delle altre deleghe assessorili per le quali si prevede un cambio delle titolarità assunte nell'ultima sindacatura. Da definire anche l'assegnazione di un Assessorato "pesante" ad una delle liste che hanno sostenuto Michele Laforgia. L'avvocato penalista per l'impegno morale assunto nel sostenere Vito Leccese al ballottaggio e che era maturato a seguito della sconfitta subìta al primo turno, dovrà essere "compensato" con la probabile assegnazione della delega all'Urbanistica ad uno degli esponenti a lui vicini.





All'evoluzione delle trattative per la formazione della Giunta Comunale guidata da Vito Leccese, guardano con particolare attenzione i primi dei non eletti di ciascuna lista del centrosinistra. Costoro sperando nell'applicazione del "Manuale Cencelli" da parte di Vito Leccese, restano in trepidante attesa per entrare o rientrare in Consiglio Comunale a seguito della cooptazione dei consiglieri più suffragati nella nuova Giunta che dovrà essere composta da 15 membri .

Dalle prime indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni si darà spazio ad una consistente presenza femminile a partire dalla casella di Vice sindaco. Per la sua copertura, sono in lizza Paola Romano (Assessora uscente alla Pubblica Istruzione), Elisabetta Vaccarella (già Vice Presidente uscente del Consiglio Comunale e Miss preferenze per i 3931 voti ottenuti nella tornata elettorale dell'8 e 9 giugno 2024) e Francesca Bottalico, già Assessora ai Servizi Sociali.