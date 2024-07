Bitonto Opera Festival: mercoledì via alla 21/a edizione, dedicata a Giacomo Puccini e alla sua 'Madama Butterfly'

BITONTO – Sarà dedicata a Giacomo Puccini la ventunesima edizione del Bitonto Opera Festival. Il cartellone 2024 della rassegna di musica lirica della città dell’olio sarà un viaggio alla scoperta del compositore di “Madama Butterfly”, il capolavoro in tre atti che il BOF porterà in scena nel chiostro dell’Istituto Sacro Cuore di Bitonto il prossimo 6 agosto.Quattro gli appuntamenti in programma, in attesa dell’evento clou.Si comincia già mercoledì 3 luglio alle 18.30 nel giardino della Fondazione “Giovanni XXIII” con “Puccini nel nostro tempo”.Lo spettacolo, ad ingresso libero, vedrà in scena i ragazzi del progetto sociale In.Centro con l’esibizione “Flowermoon”. Il loro canto e le coreografie, studiate da Vincenzo De Michele, fungeranno da apripista per il trio “Divina Armonia”. Fabio D’Amato al pianoforte, Elena D’Amato al violino e il soprano Carola Ricciotti interpreteranno alcuni dei classici della canzone italiana che risentono dell’influenza pucciniana.A concludere la serata sarà il coro di voci bianche “Pueri Cantores Terlicium” di Terlizzi, con la riproposizione delle più belle arie delle opere del compositore di Lucca.Il percorso di avvicinamento al 6 agosto riprenderà poi sabato 27 luglio da Mariotto, frazione di Bitonto, con un concerto per quartetto d'archi, voci e pianoforte dei classici pucciniani.Guida all’ascolto particolare poi lunedì 29 luglio quando Bitonto ospiterà Dario Vergassola. Dal palco dell’istituto Sacro Cuore, il celebre comico ligure, dallo stile pungente e ironico, tratteggerà la figura di Puccini. Il suo spettacolo, intervallato dalle esibizioni di cori e solisti, sarà ad ingresso gratuito su invito. Info ai numeri 3391175513 o 3288930349.Mercoledì 31 luglio il BOF farà tappa invece a Palombaio, frazione di Bitonto. Nella chiesa Maria S.S. Immacolata, sarà eseguita la “Messa di Gloria” di Puccini, con soli, coro, pianoforte e quartetto d'archi.Durante tutti gli appuntamenti sarà possibile acquistare i biglietti, già in vendita su TicketOne al costo di 15 euro, della messinscena dell’opera “Madama Butterfly”, in programma nell’Istituto Sacro Cuore di Bitonto nella serata di martedì 6 agosto.Sul palco, un cast internazionale, selezionato grazie alle audizioni del BOF che hanno visto la partecipazione di numerosi artisti anche da oltreoceano.Info ai numeri 3391175513 o 3288930349.Il Bitonto Opera Festival, inserito nella Rete dei Festival di Bitonto, è organizzato da La Macina APS e Coro Lirico Città di Bitonto, con il patrocinio del Comune di Bitonto.