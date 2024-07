Dramma nel Salento: 29enne perde la vita in un incidente stradale

OTRANTO – Una tragica notte tra Otranto e Martano ha visto la perdita di un giovane di 29 anni in un drammatico incidente stradale. La moto guidata dalla vittima si è scontrata violentemente con un'auto, causando la morte immediata del giovane.Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, l'impatto violento non ha lasciato scampo al motociclista. Sul luogo dell'incidente sono arrivate due ambulanze del 118, i cui sanitari hanno provato a rianimarlo senza successo: il cuore del giovane aveva già smesso di battere.I Carabinieri sono intervenuti prontamente, sequestrando entrambi i mezzi coinvolti nell'incidente. I veicoli restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Le indagini proseguono per chiarire le cause e le responsabilità di questa tragedia che ha colpito la comunità salentina.Il dramma ha gettato nello sconforto familiari e amici del giovane, lasciando un profondo senso di tristezza e incredulità. La strada tra Otranto e Martano è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e le indagini dei Carabinieri.