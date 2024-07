Comune di Bari: incontro tra Michele Laforgia e il sindaco di Bari Vito Leccese

BARI - Quest’oggi si è svolto un importante incontro tra Michele Laforgia e il Sindaco di Bari, Vito Leccese, per discutere della composizione della nuova Giunta comunale e dei prossimi passi amministrativi."Nel primo pomeriggio - dichiara Laforgia - ho incontrato il Sindaco Vito Leccese, che, com’era già noto, mi ha correttamente informato della sua volontà di procedere, per il momento, alla conferma della Giunta uscente, rinviando la nomina della nuova Giunta a ridosso della proclamazione del Consiglio Comunale, prevista per il prossimo 12 agosto."Durante l’incontro, il Sindaco Leccese ha ribadito la sua intenzione di formare una Giunta "politica", garantendo una rappresentanza adeguata a tutte le forze politiche della maggioranza, rispettando il criterio proporzionale. Questo approccio era stato già anticipato alla stampa."Ne abbiamo preso atto e, pertanto, di comune accordo, rinviato alla prossima settimana l’interlocuzione sul programma, sul sistema delle deleghe e sulla squadra di governo, con lo spirito di reciproca collaborazione che abbiamo condiviso sin dall’esito del primo turno delle recenti elezioni amministrative", ha spiegato Laforgia.Durante l'incontro non sono stati affrontati argomenti riguardanti gli assessorati, i possibili assessori, o la presidenza del consiglio comunale. Quest'ultima, infatti, è una decisione che spetta al consiglio e non al Sindaco. "Abbiamo ribadito la necessaria, preliminare condivisione del programma e del metodo di lavoro, in ordine al quale faremo pervenire al Sindaco le nostre proposte nei prossimi giorni", ha concluso Laforgia.L'incontro si è svolto in un clima di reciproca collaborazione, con l’obiettivo di stabilire un percorso comune per la gestione amministrativa della città, in vista della nuova composizione del Consiglio Comunale.