Oria, mercoledì 17 luglio lo spettacolo teatrale 'Il leone di San Cosimo' presso Parco Montalbano

ORIA (BR) - Continuano gli eventi estivi nella città di Oria: mercoledì 17 luglio alle ore 21, presso Parco Montalbano in via G. Renato Lombardi, si terrà lo spettacolo teatrale dal titolo "Il leone di San Cosimo - Una storia vera, un tuffo negli anni '70".





Patrocinato dal Comune di Oria (grazie all'assessore alla Cultura, Imma Torchiani) e prodotto da Mistero Salentino, è uno spettacolo teatrale inedito scritto e diretto da Giuseppe Vitale con canzoni inedite live di Paolo Carone suonate dal vivo.

Oltre a Paolo Carone, che canterà e suonerà al pianoforte, con lui saranno presenti gli altri musicisti: Lino Antonini alla chitarra, Rosario Magazzino al basso e Serena Stabile alla batteria.

Costumi e scenografia sono a cura di Salvatore Errico. Presentatrice della serata sarà Tanya Oggiano.





Lo spettacolo "Il leone di San Cosimo" è una storia autobiografica con personaggi reali, ma abbiamo anche i Villain, frutto della fantasia. Con questo spettacolo si fa un tuffo negli anni ’70.

"Che passato ha quella casa che ti piace e che vedi spesso e che magari ti ricorda qualcosa, anche se non conosci chi l’ha abitata o chi ci vive ancora adesso? Che odore hanno i mobili antichi? Che facevano i bambini prima di Internet, all’epoca di cartoni animati — ora noti solo agli appassionati — come Goldrake, Mazinga Zeta o dei telefilm americani? Questa è la storia di un bambino tra gli anni ’70 e gli anni ’80 ma è anche la tua storia, che tu abbia vissuto o meno quegli anni. Perché è la storia di un micro-cosmo, quello del santuario dei Santi Medici, meta di tanti pellegrini: una goccia di rugiada che riflette tutto l’Universo. Dentro allora ci sono gli archetipi di Kurosawa o dei Western americani se si vuole, come anche di un certo verismo da una parte e neo-realismo dall’altra. Infatti è un racconto che sembra un film. Si racconta, con una buona dose di fantasia, un pezzetto di vita vissuta ma anche immaginata dal protagonista, il piccolo Giuseppe che all’epoca dei fatti passa dai 3 ai 6 anni di vita" si legge nella descrizione dello spettacolo.