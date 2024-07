Galatone, domenica 21 luglio la quinta edizione della 'Notte del Genio'

GALATONE (LE) - A Galatone, città che ospita l’ormai noto Museo "Leonardo Da Vinci nella Città del Galateo" dedicato ai progetti e alle Macchine del genio fiorentino, la quinta edizione de "La Notte del Genio" vuole rendere omaggio all’ingegno umano in una serata dalle mille sfaccettature ed interessi. - A Galatone, città che ospita l’ormai noto Museo "Leonardo Da Vinci nella Città del Galateo" dedicato ai progetti e alle Macchine del genio fiorentino, la quinta edizione de "La Notte del Genio" vuole rendere omaggio all’ingegno umano in una serata dalle mille sfaccettature ed interessi.





Giuseppe Manisco, studioso leonardiano ed interprete e realizzatore della collezione museale, trascinerà ancora una volta il suo pubblico in un viaggio intrigante, in un excursus a partire da Leonardo Da Vinci e i suoi studi anatomici. Leonardo da Vinci si accosta agli studi di Anatomia Umana attraverso l’Anatomia Artistica, praticata da alcuni pittori del ‘400, per meglio raffigurare il corpo umano. Ma la "meravigliosa macchina umana" affascina ben presto l’animo di artista e di scienziato in Leonardo, che dall’Anatomia Artistica di superficie, dei muscoli e delle ossa, passa allo studio degli organi interni.





Con il suo metodo rigoroso d’indagine, le sue innovative scoperte, le accurate descrizioni e le meravigliose illustrazioni delle sue tavole anatomiche, Leonardo può quindi a pieno titolo essere considerato precursore della Scienza Medica moderna.





Gli ospiti della serata, protagonisti di un eccezionale tuffo nel passato grazie anche ad esibizioni e proiezioni avranno l’opportunità di essere accompagnati, infine, nello straordinario percorso museale alla scoperta di oltre 160 opere tratte dai progetti leonardeschi che celano curiosità nel passaggio dalla decifrazione del disegno alla successiva fase costruttiva, il tutto condito da aneddoti di una vita eccezionale, spesa ad indagare i segreti dell’universo.





Diverse ed importanti le performance della serata: dagli approfondimenti scientifico-anatomici a cura del prof. Antonio Elia (Accademia di Belle Arti di Lecce), agli spettacolari duelli in costume del gruppo storico Historia, il tutto accompagnato dall’Ensemble di Fiati dell’Istituto Giannelli in una scenografia altamente suggestiva.





INFORMAZIONI:

Domenica 21 luglio 2024 (Palinsesto Estate Galatea)

Atrio del Palazzo Marchesale e Museo Leonardo Da Vinci nella Città del Galateo

Piazza SS. Crocifisso - GALATONE (LE)

Start ore 20.30 – Visita Notturna Museo h22.00

Ingresso libero e gratuito

Gradita registrazione (posti limitati)

Possibilità di Ingresso Museo – ticket ridotto €4

Associazione CREATTIVAmens / Museo Leonardo Galatone (Jenny Manisco)

3895819972